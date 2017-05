Marcelo Ramos anuncia candidatura ao governo do AM

O político amazonense Marcelo Ramos (PR) anunciou, nesta segunda-feira (8), nas suas redes sociais, a sua pré-candidatura ao governo do Amazonas nas eleições no mês de agosto. Ele e os deputados Luiz Castro (Rede) e José Ricardo (PT) já confirmaram que vão disputar o próximo pleito.

De acordo com ele, a candidatura se deu após os apoiadores e representares do Partido da República defenderem seu nome para a disputa ao cargo, deixado por José Melo (Pros) após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir por sua cassação.

“Meus amigos e amigos amazonenses, tenho procurado nesse momento de transição e instabilidade da vida política do nosso Estado, com a cassação do governador, agir com muita responsabilidade e prudência. Até aqui evitei falar de candidatura, mais interessado e preocupado com o interesse do Estado e com as pessoas que aqui vivem, do que com a disputa de eleições… O meu desejo é disputar o Governo do Estado do Amazonas e faço isso em respeito ao meio milhão de manauaras que deram um voto de confiança a mim e em respeito as pessoas que mandam mensagem para que eu represente um novo tempo na política do nosso Estado”, diz em parte do vídeo publicado na sua página pessoal do Facebook.

Marcelo ficou em segundo lugar na eleição de 2016 para a Prefeitura Municipal de Manaus. Ele também disputou o pleito de

Bruna Souza

EM TEMPO