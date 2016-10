Marcelo Ramos afirma ter certeza que disputará eleição com Arthur Neto no segundo turno

O candidato Marcelo Ramos (PR) votou por volta de 9h, na seção 535, na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), avenida Darcy Vargas, Zona Centro-Sul. Ele estava acompanhado do vice José Neto (PSD) e da esposa, Juliana Maranhão.

“Tenho certeza que nós vamos para o segundo turno. E agora nós teremos a pesquisa que vale, que é a vontade do povo manauara expressa nas urnas”, afirmou o candidato.

Para Ramos, a certeza do segundo turno está na sequência de pesquisas que demonstram o crescimento de sua candidatura.

“Eu acho que as pesquisas só fazem a gente se alegrar. Eu comecei a eleição tendo 6% das intenções de votos, passei para 11%, para 15%, para 20% e a pesquisa mais recente que me coloca em uma pior situação é de 23%. Tenho certeza que com a proteção de Deus e a vontade do povo manauara nós vamos vencer o segundo turno. E com muito trabalho, dedicação, e amor as pessoas nós vamos construir um futuro melhor para nossa cidade”, afirmou Marcelo Ramos.

Direito de resposta

Marcelo Ramos criticou a decisão da Justiça Eleitoral que concedeu mais de 200 direitos de resposta ao adversário Arthur Neto dando ao prefeito “mais um dia de campanha”.

“Em todo o país ninguém viu tamanha situação, que no mínimo, é inusitada. A Justiça Eleitoral deu mais um dia de campanha ao prefeito Artur Neto concedendo a ele mais de 200 direitos de respostas. Nós tivemos o nosso direito de resposta vetado, mas nossos advogados irão ingressar com a ação necessária para reparar esse erro. Não adianta tempo de televisão, direito de resposta ou dinheiro, diante da vontade soberana do povo que quer mudança. Esse sentimento está em toda cidade e ninguém e nada vai conter”, afirmou.

Após sua votação, Marcelo Ramos acompanhou a esposa, Juliana Ramos ao seu local de votação e em seguida irá para sua residência. A partir de 17h, Ramos acompanhará a apuração dos votos na Arena PR, localizada na rua Santa Helena, Casa 4, Conjunto Adrianópolis. Às 20h ele concederá coletiva também na Arena PR para comentar o resultado das eleições.

Com informações da assessoria