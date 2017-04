Marcelo Magaldi pode assumir Semsa após saída de Homero de Miranda Leão

Após a saída de Homero de Miranda Leão da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na manhã desta sexta-feira (28), a pessoa que deverá assumir a gestão do órgão é o diretor-presidente da Manaus Previdência, Marcelo Magaldi. O seu nome começou a ser “ventilado” entre os assessores e funcionários da Prefeitura de Manaus após o anúncio da demissão de Homero e deve ser oficializado no cargo nos próximos dias.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Manaus, que ainda não confirmou oficialmente o nome de Magaldi para o cargo.

A saída de Homero da Semsa aconteceu após três anos na gestão do órgão municipal. Em entrevista ao EM TEMPO, Homero informou que a decisão ocorreu após uma conversa com o prefeito Arthur Virgílio Neto, onde pediu que ele considerasse a sua saída por motivos pessoais. Ainda segundo ele, a decisão havia sido tomada há dez dias e também ocorreu por acreditar que é benéfico a mudança de gestores públicos.

“São três anos de trabalho muito intenso e conversei com o prefeito, pedindo que considerasse minha saída. Tenho motivos pessoais para tal e também acredito na necessária alternância de cargos dessa natureza. Deixo a Semsa, mas não a gestão de Arthur. Como servidor de carreira, com 35 anos de trabalho, tive enorme honra de comandar 11 mil colegas e amigos por esse período e agradeço a confiança e apoio do prefeito para isso”, relatou.

Ao finalizar a entrevista, Homero relembrou os saldos positivos da saúde pública municipal mesmo durante a crise econômica.

Marcelo Magaldi é ex-subsecretário Municipal do Tesouro , setor da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef). Ele também é servidor de carreira da Semsa e já exerceu funções na Secretaria Municipal de Educação.

Bruna Souza

EM TEMPO