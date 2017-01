Marcelo Adnet constrange Fátima com paródia ao vivo

Parece que Fátima Bernardes previu que Marcelo Andnet iria aprontar quando o convidou para apresentar uma paródia em seu “Encontro” (Globo) desta terça (24). “Veja bem o que vem por aí, hein?”, disse como quem avisa: “Não vá aprontar, estamos ao vivo”.

O que aparentemente era apenas uma homenagem à apresentadora virou uma piada que pegou Fátima de surpresa.

Após rimas engraçadinhas exaltando a trajetória profissional da jornalista, o humorista soltou: “Já faz 30 anos que nós ‘tamo’ sempre junto, no JN, encontro, comercial de presunto. Na tela da TV/ De segunda a sexta-feira / Fátima Bernardes tá na pista, tá solteira”.

Fátima não escondeu o espanto, levando a mão à boca e rindo de maneira nervosa. Ao final da performance, Adnet disse que “esse pessoal da redação é terrível”, brincando que não tinha nada a ver com a frase.

“Não adianta fechar o rosto, vamos acertar depois do programa. Não vou nem comentar, só vou falar que adorei”, ela respondeu ao humorista.

O trecho a seguir foi o único que arrancou uma gargalhada da apresentadora: “Era 2011, 5 de dezembro. Ela se despediu, eu ainda me lembro. Geral comovido com o Jornal Nacional. Boa sorte no Encontro, vai ser sensacional! Em 2012 ela chocou a nação, tirou o Bob Esponja da Televisão”.

Folhapress