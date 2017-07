Marcella Bártholo se apresenta no Festival Literário do Sesi nesta sexta

Marcella Bártholo participará da abertura oficial do evento e, no último dia, domingo – Ione Moreno

A solenidade de abertura oficial do Festival Literário e Cultural do Sesi (FLICS) – será nesta sexta-feira (21), às 18h, com show da cantora Marcella Bártholo (The Voice Kids Brasil), no Clube do Trabalhador, na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado. Esta é a primeira edição do evento e o homenageado é o escritor amazonense Milton Hatoum. A programação começa desde às 10h, com entrada liberada e várias atividades sendo oferecidas.

Serão três dias de programação gratuita. Participarão do evento, como convidados, escritores, artistas plásticos, jornalistas, músicos e demais profissionais que atuam na área cultural, no estado. No local, o público poderá participar de palestras, oficinas, exposições, assistir a talk shows e atrações musicais.

Marcella Bártholo participará da abertura oficial do evento e, no último dia, domingo (23), será entrevistada em um talk show sobre Música, às 18h. Logo em seguida, ela faz uma apresentação com a banda, encerrando o festival.

No setlist das duas noites, ela promete uma incursão pelo pop, abrindo o show com um pot-porri de músicas de Beyoncé (‘Crazy in love’, ‘Say my name’ e ‘Halo’). Entre as internacionais, ela também interpretará ‘I put a spell on you’ (Annie Lennox) e ‘That´s my girl’ (Fifth Harmony), que marcaram a sua passagem pelo reality show da Rede Globo, e ‘Don´t stop believi´n’ (Journey). Marcella também vai cantar, dentre outras músicas, ‘Sangrando’, de Gonzaguinha, ‘Tempo Perdido’, da banda Legião Urbana, e ‘Trem Bala’, de Ana Vilela. Ela fará uma homenagem ao estado, interpretando ´Índio´(Boi Garantido), e também apresentará sua música autoral, ‘Recomeçar’.

No setlist das duas noites, Marcella promete uma incursão pelo pop – Reprodução

A proposta do festival, em três dias evento, é promover a cultura em todas as suas linguagens, estimular o hábito da leitura e da apreciação da arte, facilitar o acesso aos livros, fomentar produções literárias, intelectuais e editoriais e revelar novos artistas. No Clube do Trabalhador, local do festival, o público terá acesso a livrarias e editoras e a vários espaços que estarão com mostras e exposições.

No palco principal acontecerão dois talk shows por dia, sempre às 14h e às 18h. Serão os bem-humorados FLICS Shows, tendo como apresentador o jornalista Marcos Sousa, do Sesi. O público também contará com o Espaço Maker, sala exclusiva para programação multimídia, artesanato e outras oficinas; Estações Multiculturais, espaços amplos por toda a área do Sesi, com mostras de fotografia, artes plásticas e artesanatos.

Também terá a Estação das Letras, com mais de 10 livrarias regionais e nacionais e também distribuidoras, editoras e sebos dos mais variados segmentos literários; Sala Multiuso, para oficinas com artesãos, estudantes, músicos, escritores, entre outros; Auditórios, onde ocorrerão palestras com convidados especiais, abordando assuntos como arqueologia, mercado de trabalho, literatura e blogs; Praça FLICS, área para venda e troca de itens diversos, exposições de artesanato e intervenções culturais, como a expressão do Maracatu e dos Bois. Na área de alimentação do Clube do Trabalhador estarão instalados os melhores food-trucks da cidade, além de um palco para apresentações e interações com o público.

Programação

Na sexta-feira, às 14h, o show será sobre Quadrinhos, com os representantes dos estúdios mais descolados de Manaus – House 137, Ilustrama e 99 Balões, que participarão de uma conversa pra lá de animada com o apresentador Marcos Sousa, que irá propor desafios e interações dos entrevistados com a plateia, valendo prêmios. Neste dia, às 18h, o FLICS Show será sobre Literatura. Os convidados são Tammy Rosas, do Circo Literário; Jan Santos; Leila Plácido; Mario Bentes, da Lendari; e a escritora Flávia Frota.

No sábado (22), às 14h, o show será sobre Empoderamento Feminino, com Mary Koifman. Às 18h, será sobre Webjornalismo, reunindo os editores dos principais portais de notícia de Manaus. O bate-papo incluirá assuntos como boataria, veracidade, apuração de reportagem e a situação do jornalismo na capital.

No domingo, às 14h, o show coloca em pauta o tema Filmes e Séries, com a participação de 1 Minuto Nerd, Plot Twist, X-Salada e Tammy Rosas. Às 18 horas o papo é sobre Música, com Marcella Bártholo, a artista que representou o Amazonas no The Voice Kids Brasil e que realizou, em junho deste ano, ‘Dream – o musical’, no Teatro Amazonas, com casa lotada, sucesso de público.

