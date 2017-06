Marcella Bártholo fala da trajetória na música, na dança e no teatro

Aos seis anos de idade, Marcella Bátholo já era protagonista de um espetáculo no templo da cultura amazonense, o Teatro Amazonas. A cantora e atriz de 15 anos, ganhou fama ao participar de um reality shows no Brasil, que projeta novos talentos da música em rede nacional de televisão, mas já cantava e atuava desde muito pequena. Nesta quinta-feira (1º), Marcella visitou a redação do EM TEMPO para participar de um bate-papo e contar tudo sobre sua vida.

Segundo Marcella, esse amor pelo teatro e pela música nasceu através dos pais, que são músicos, Marcelo e Fernanda Bártholo. “Eu praticamente nasci no palco. Minha mãe cantava rock e meu pai tocava, eles se conheceram e casaram. Quando eu estava na barriga dela, ela estava no palco. Então, eu me sinto muito a vontade quando estou cantando ou atuando”.

Marcela conta ainda que, antes da música, sempre gostou de teatro. Aos 6 e aos 8 anos, ela fez a protagonista de uma peça no Teatro Amazonas e depois no La Salle, respectivamente. “Eu amo atuar, sempre gostei. Fiz teatro e quero continuar me especializando”.

Ídolos e The Voice Kids

Aos 10 anos, Marcella foi selecionada pelo programa do SBT, Ídolos Kids, em 2012. Ela foi duas vezes a São Paulo para audições, mas não seguiu em frente. Ela afirma que ainda era muito criança para ter tamanha responsabilidade.

“Quando eu fui, foi mais para me divertir. Eu tinha completado 10 aninhos. Não entendia muito bem a responsabilidade disso, mas foi enriquecedor. Conheci grandes artistas do pop, como a Kelly Key, foi muito especial”.

Aos 15 anos, ela foi selecionada para o programa The Voice Kids, da Rede Globo, e dessa vez conseguiu mostrar o seu talento. Marcella permaneceu no programa no time da dupla sertaneja Victor & Leo e ganhou conselhos ilustres da diva Ivete Sangalo e do querido Carlinhos Brown. A amazonense ficou até o dia das Batalhas e o Brasil pôde conhecer a voz marcante e doce desse talento jovem.

“Ivete me disse para nunca desistir dos meus sonhos. Ela é uma diva, tem voz, talento e é linda”.

De lá para cá, ela tem uma agenda repleta de compromissos, com shows, encontro de fãs e ensaios para um grande evento musical, no qual ela será protagonista.

Retorno ao Teatro Amazonas

No próximo dia 24 de junho é um dia que Marcella vai realizar outro sonho. “Dream”, que em português significa sonho, é um espetáculo musical escrito pela estrela e será apresentado no Teatro Amazonas. Ela conta que esse musical sempre foi um sonho porque acredita que a música, o teatro e a dança nunca devem se separar.

“Desde pequena eu amava o teatro, depois comecei a fazer dança e música. Não consigo enxergar essas artes separadas, por isso fiz esse musical”, disse.

Vídeo ‘Recomeçar’

A música autoral lançada por Marcella Bártholo há dois meses, teve grande repercussão nas redes sociais da artista. Em seu canal no Youtube, a canção já ultrapassou a marca de 200 mil visualizações. Na fanpage @marcellabartholooficial, ‘Recomeçar’ alcançou mais de um milhão de visualizações.

A canção é de amor e fala sobre separação e superação. Os instrumentos tocados são violino, violoncelo e ukulele, mostrando a força da nova MPB no mercado nacional.

Ao ser questionada sobre como e onde ela se vê daqui a 10 anos, ela afirma que deve estar feliz vivendo com a música, o teatro, o cinema ou a dança. “O que importa é que eu esteja feliz fazendo o que eu gosto. Pode ser sem fama ou com pouco dinheiro, o importante é que eu esteja feliz e nas artes”.

