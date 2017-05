Marcella Bártholo apresenta pocket show na Saraiva, comemorando marca importante nas redes sociais

Será na próxima semana, no dia 31, quarta-feira, o pocket show da cantora Marcella Bártholo (ex-The Voice Kids Brasil), na Saraiva Mega Store do Manauara Shopping. A programação, que é gratuita e começa às 18h, inclui bate-papo com os fãs e sorteio de ingressos para o show que Marcella fará no Teatro Amazonas, dia 24 de junho. Com a programação, Marcella comemora a marca de mais de um milhão de visualizações, no facebook, ao clipe da sua primeira música autoral, Recomeçar, em poucos meses de exposição.

As vagas para o pocket show na Saraiva são limitadas a 100 pessoas. No local, os fãs vão poder conversar e fazer fotos com a cantora. Marcella apresentará um setlist que inclui a sua primeira música autoral, ‘Recomeçar’, e a interpretação de grandes sucessos, dentre eles, ‘I put a spell on you’, clássico do jazz imortalizado nas vozes de Nina Simone e Annie Lennox, música com a qual se classificou para o ‘The Voice Kids Brasil’. Também estará no repertório ‘Chandelier´, da australiana Sia Furler, composta em conjunto com Jesse Shatkin, e ‘Trevo’, de Anavitória.

Pelas confirmações nas redes sociais da cantora, o pocket show promete ser sucesso de público. Marcella aguarda com expectativa esse encontro com os fãs. “É uma oportunidade muito boa que eu tenho para agradecer a cada um pelo carinho que tenho recebido e poder retribuir de alguma forma”, afirmou.

Com apenas 15 anos, Marcella vem se destacando como uma artista de múltiplos talentos. Além de cantar e compor, ela tem atuação no teatro, principalmente em musicais, e na dança. Na música, ela transita pelo pop, jazz e blues.

Programação

O pocket show na Saraiva será realizado com o apoio da Bugaloo Kids, Graftech, Grão Espresso, Suziane Coiffeur, Cardigan, Três Comunicação e Marketing e Debiasi Fotos. A programação iniciará com sorteio de brindes com a marca da cantora (canecas, camisetas e chaveiros), além de ingressos para o musical que ela apresentará no Teatro Amazonas. Em seguida, tem um talk show conduzido pelo apresentador de televisão Oyama Filho, com Marcella respondendo às perguntas formuladas por ele e às que foram enviadas pelos fãs para as suas redes sociais. O evento encerrará com o show da cantora e com sessão de fotos e autógrafos.

Sobre ‘Recomeçar’

A música autoral lançada por Marcella Bártholo e que será apresentada no pocket show, vem tendo grande repercussão nas redes sociais da artista. No seu canal no Youtube, a canção já ultrapassou a marca de 180 mil visualizações. Na fanpage @marcellabartholooficial, ‘Recomeçar’ alcançou mais de um milhão de visualizações, em poucos meses.

‘Recomeçar’ é uma canção de amor, que fala sobre separação e superação. A música, que tem o acompanhamento de instrumentos como violino, violoncelo e ukelele, traz a marca do que está sendo denominado, no mercado musical, de nova MPB.

Com informações da assessoria