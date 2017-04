Marca de maquiagem lança coleção de óculos de sol

Óculos de sol e maquiagem são itens de desejo de muitas mulheres. Para as mais vaidosas, então, nem se fala. Em abril, mês em que a marca Jolie & Jolie, da Top Internacional, comemora aniversário, as mulheres é que ganham presentes exclusivos.

Uma linha de óculos de sol, com modelos desenvolvidos especialmente para a marca, ganhou destaque. Com armações leves e versáteis, os modelos possuem lentes refletivas que combinam perfeitamente com o verão dos trópicos. O item é indispensável para os dias de sol que fazem em Manaus.

Os primeiros modelos exclusivos da campanha foram feitos pelo fotógrafo Célio Said, na ilha de Curaçao, no Caribe. Toda a coleção vai estar disponível nas lojas da Top Internacional em Manaus e poderá ser vista também pelo perfil do instagram @topdutyfree. Informações no site www.topdutyfree.com ou pelos telefones (92) 98416-1007 e 3633-1962.

Tendências

No mês de seu aniversário, a Jolie & Jolie apresenta as últimas tendências em maquiagem para a mulher brasileira que busca novidades e glamour, diretamente de Paris.

A fórmula traz cores pigmentadas, e é livre de óleo e gordura de animais. Entre as novidades estão os batons Mat Lipstick, a base Foundation, a máscara de cílios e uma paleta completa com cores de sombra, blush e pó compacto.

EM TEMPO