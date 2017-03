Maratona ‘Rio Negro Challenge’ vai reunir atletas de todo o mundo

A maratona aquática Rio Negro Challenge 2017 será realizada no dia 30 de abril. Atletas do Brasil e de outros países vão disputar o pódio, braçada a braçada na Ponta Negra, Zona Centro-Oeste, a partir das 7h. As inscrições continuam abertas.

A competição será dividida em duas provas, com percursos de 1,5Km e 3Km e 14 categorias, nos naipes masculino e feminino. Além disso, paralelo ao evento, ainda será realizado o Circuito Curumim, com percurso de 500 metros, composto por três categorias, sendo a Mirim de 08 a 09 anos, Mirim I de 10 a 11 e a Petiz de 12 a 13 anos.

“Essa competição tem recrutado muitos adeptos, em 2013 foram 100 inscritos, no ano passado esse número aumentou e agora esperamos de 220 a 300 atletas para a Maratona. Graças a Deus, podemos dizer que este evento já se tornou tradicional”, disse o organizador Pierre Gadelha, que completou informando que já inscreveram para a disputa maratonistas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão, Brasília, Roraima, Pará, Amazonas, Colômbia e França.

Os interessados em participarem das disputas, devem pagar uma matrícula no valor de R$ 70 para o Circuito Curumim e R$ 100 para a Maratona Aquática, no site Rio Negro Challenge.

Mirando o pódio

Considerado um forte candidato a subir no pódio da Maratona Aquática, é Thiago Nicolau, 32. O atleta foi da Seleção Brasileira de natação em 2005, ficou parado por oito anos e o retorno nas ‘águas’ se deu através das maratonas.

“Na primeira maratona, a minha inexperiência me atrapalhou bastante em relação a navegação, na segunda eu já tinha noção e foi mais fácil. Apesar de ser atleta de piscina e velocista, costumo nadar no máximo cem metros, mas gosto de participar desses eventos pelo desafio”, comentou Nicolau, ao confessar que ainda está indeciso quanto à categoria.

