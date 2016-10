Maracanã é liberado para clássico entre Flamengo e Corinthians

O Comitê Rio-2016 anunciou nesta terça-feira (11) a liberação do Maracanã para o confronto entre Flamengo e Corinthians, no dia 23.

Agora, o clube carioca negocia com o consórcio que administra o estádio a operação da partida. Até o final da semana, a CBF deve confirmar a realização do jogo.

Depois de sediar quatro cerimônias dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, o comitê tinha até o final do mês para entregar o estádio.

A colocação do novo gramado era a principal preocupação dos integrantes do órgão.

Logo após o encerramento do evento, um buraco de 6 metros de comprimento por 4 metros de largura em pleno campo foi revelado. Foi instalado no buraco um robô, que dançou com a norte-americana Amy Purdy, atleta biamputada do snowboard, na abertura da Paraolimpíada.

A dança foi um dos pontos altos da cerimônia.

Em segundo lugar no Brasileiro, o Flamengo quer mandar os seus jogos no estádio até o final da competição. O time ainda não jogou no Maracanã nesta edição do torneio.

