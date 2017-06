Máquina de suco da Brastemp será produzida em Manaus

Primeiras unidades devem ser comercializadas já em 2018 – Fotos: Emerson Quaresma

Com a produção de teste em Santa Catarina, a B.blend da Brastemp que foi lançada há dois anos no Brasil está a poucos passos de ganhar uma linha de produção na unidade fabril da Whirlpool, no Polo Industrial de Manaus (PIM). A máquina preparadora de bebidas quentes e geladas já tem Processo Produtivo Básico (PPB) aprovado e aguarda apenas aprovação de projeto de instalação pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

A máquina que é a grande novidade da companhia em termos de novas tecnologias e utilidade teve a mais rápida aprovação de PPB na história Zona Franca de Manaus (ZFM), segundo o vice-presidente da Whirlpool, Armando Enner do Vale Jr. Ele observa não se tratou de um PPB polêmico por conta da disputa com outros mercados.

“A B.blend é uma máquina exclusiva. O governo entendeu isso. A Suframa deu a maior força para que assim fosse. Procuramos fazer isso a partir de um PPB que fosse aceitável do ponto de vista da ZFM. Nós conseguimos fazer a aprovação e em breve vamos fazer a comunicação na fábrica”, informa Armando.

Para começar a produção da B.blend em Manaus, agora depende apenas da aprovação do projeto na Suframa. De acordo com Armando, nessa semana ele tem uma reunião com o novo titular da Suframa, Appio da Silva Tolentino. “Devemos nos reunir nessa semana no sentido de fazer a aprovação do projeto. Depois disso nós estabeleceremos o cronograma de instalação da fábrica”, explica. A expectativa garantir as suas primeiras unidades para 2018.

O anúncio das tratativas para produzir a B.blend foi feito com exclusividade, em São Paulo, ao EM TEMPO, na última quarta-feira (7), durante apresentação do relatório corporativo de sustentabilidade relativo a 2015/2016, período em que a Whirlpool investiu R$ 18,1 milhões em gestão ambiental. A máquina, segundo Armando, nasceu dentro desse conceito das estratégias de sustentabilidade.

Proposta de uso: máquina processa bebidas quentes e frias

A produção da B.blend chegará em Manaus, conforme o executivo, com o desafio de manter as metas de resíduo zero,

que a fábrica da capital amazonense conquistou há dois anos. “O desafio será manter o resíduo zero com produto novo. Toda linha de produto troca de ano a ano e leva a introdução de materiais novos, complexidades novas que vão ter que ser tratadas no sentido de manter a certificação de resíduo zero”, explica.

De acordo com o executivo, a fábrica de Manaus foi a primeira do grupo a alcançar resíduo zero nacional que é uma das metas ambientais da companhia. “Nós começamos a discutir que queríamos alcançar essa meta. Em Manaus nós tínhamos uma grande preocupação com a capacidade do seu aterro sanitário. Então o Sérgio Silva, que é diretor da planta deu uma acelerada e em menos de oito meses nós conseguimos implementar”, lembra.

Considerada uma das fábricas mais modernas da Whirlpool, a planta de Manaus é também uma das mais completas nas iniciativas socioambientais. A fábrica que é iluminada com lâmpadas LED, conta com estação de tratamento e um sistema de cisternas de capitação de água. “Hoje nós consumimos 70% a menos de água usando água da chuva nos processos internos da fábrica”, afirma.

No ponto de vista da economia de energia, a fábrica de Manaus já uma das que menos gasta porque a sua linha de produção tem o mínimo de processos elétricos. “A maioria são processos são manuais na linha de produção”, afirma. “Manaus nos últimos dois anos fez uma economia de 25% em relação à energia que usávamos”, diz Armando.

Emerson Quaresma

EM TEMPO