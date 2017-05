Maquiagem leve e que ressalte a beleza da noiva é tendência

Uma beleza clássica e atemporal. Esse é o desejo de dez entre dez noivas e nada mais justo que deixá-las ainda mais radiantes em um dos dias mais aguardados de suas vidas. Mas, para conseguir um look que não causará estranheza daqui 10, 20 anos quando o casal for rever as fotos, é preciso ter bom senso. A maquiadora Mellanie Hasimoto explica que, em se tratando de noivas, o melhor é apostar em um teste de maquiagem para saber como tudo vai ser aplicado durante o grande dia.

“Dessa maneira, a noiva terá a garantia de que estará linda e radiante durante seu casamento. Um bom profissional deve ficar atento a todos os pedidos da noiva, indicando o que se encaixa melhor a ocasião, como horário e estilo de festa”, explica a profissional, que é graduada pela Cara Makeup Academy, localizada em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.

Outro ponto importante, diz Mellanie, é fazer com que a make-up dure por muitas horas, portanto, os produtos precisam ser de longa duração e à prova d’água. “Casamento bom tem lágrimas de felicidade e emoção. Então todo aquele chororô não pode destruir a beleza da noiva. Máscaras de cílios à prova d’água também são primordiais”, ressalta.

Sem exageros

A maquiagem da noiva é tão importante quanto o cabelo e o vestido. As noivas querem parecer com elas mesmas, mas ainda mais belas. Por conta disso, o ideal é apostar em sombras mais neutras, mas que deem destaque ao olhar.

“Uma sombra marrom esfumada no côncavo fica bem em todo mundo. Para iluminar o olhar, outra sombra cintilante no canto interno dos olhos. E evite delineados extravagantes e cílios postiços muito grandes, pois se não forem bem aplicados, poderão deixar os olhos pesados e menores”, indica a maquiadora especializada em noivas.

A pele deve ser customizada para cada cliente, e a tendência atual é uma base que dê um aspecto de pele saudável e fresca, ou seja, nada de make estilo reboco. “Fica pesado demais”. O contorno, diz Mellanie, deve ressaltar as maçãs do rosto, mas de maneira suave, e o iluminador deve ser aplicado de maneira que dê um “glow” a pele.

Para finalizar, o batom pode ser da cor que a noiva quiser – mas que seja coerente com o resto do look. “Os batons líquidos são de longa duração, e há uma infinidade de cores para completar a maquiagem”.

EM TEMPO