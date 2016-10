Maqueiros terceirizados da saúde continuam à espera da primeira parcela do pagamento atrasado

Até o final da manhã desta terça-feira (25), maqueiros da empresa Salvare ainda não haviam recebido o pagamento da primeira parcelo do salário atrasado, que será paga pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazona (Susam). De acordo com o Presidente dos Sindicatos dos Condutores de Ambulâncias do Amazonas, Manuel Araújo Lima, na sexta-feira (21), apenas os técnicos de enfermagem das empresas Total Saúde e Serviços Médicos, Enfermagem LTDA e da Salvare Serviços Médicos, haviam recebido a primeira parcela do pagamento.

“Estamos esperando que o pagamento seja feito até amanhã. Assim foi o que nos passaram a procuradoria do Mistério Público do Trabalho (MPT-AM). Que nos disse que os salários seriam pagos hoje, porque eles estavam com o problema na folha e a Prodam estava com dificuldade de terminar o pagamento. E também pelo motivo de segunda-feira (24) ter sido feriado. Até quinta-feira (27) estariam terminando o pagamento”, disse.

Manuel também comentou que a procuradoria teria informado que no dia 17 de novembro, as outras duas parcelas que faltam serão quitadas. “Isso foi o que nos foi passado. A gente espera que se cumpra, porque estamos a muito tempo sem receber”, ressaltou.

A enfermeira Maria Mota, que é funcionária terceirizada da Salvare, foi uma das técnicas que recebeu o pagamento ainda na última sexta-feira. De acordo com ela, o pagamento em sua conta foi depositado pela tarde, bem como os de outras colegas. “Eles cumpriram o que prometeram e pagaram a primeira parcela do nosso salário atrasado. A gente espera que se mantenha a promessa e que o restante seja pago o mais breve possível”, comentou.

A assessoria da Susam confirmou por meio de nota de esclarecimento que o pagamento foi feito no dia 21 e afirmou que somente a primeira parcela estava sendo depositada. As demais parcelas em atraso ainda não teriam uma data para serem pagas aos funcionários.

O titular da pasta, Pedro Elias de Souza, diz que, independentemente da decisão judicial, a administração estadual tem ciência da importância da remuneração profissional dado seu caráter alimentar. Ainda por meio do documento, o secretário ressalta que, por não possuir vínculo empregatício com os funcionários terceirizados, buscou-se junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE) respaldo para fins de solução da demanda, oportunidade na qual o referido órgão procedeu à indicação do procedimento jurídico adequado.

“Dessa forma, garante-se a normalidade do atendimento, sem prejuízos à população, ao mesmo tempo em que determinou a realização de medidas administrativas úteis e necessárias ao pagamento da remuneração dos empregados diretamente envolvidos com a prestação dos serviços de saúde nas unidades do Estado, conforme Portaria 574/2016 – GSUSAM, datada de 18 de outubro”, pontuou.

