Manutenção em rede elétrica vai ocasionar falta de água por até 12 horas em 9 pontos de Manaus

Os bairros Colônia Santo Antônio, Terra Nova I e II, Novo Israel, loteamento América do Sul, Jesus me Deu, condomínio Alegro, Canaã Celebridade e parte alta do conjunto Manôa ficarão sem abastecimento de água até, pelo menos, às 15 horas desta terça-feira (29).

O motivo pela suspensão do serviço prestado pela Manaus Ambiental se dá pela manutenção na rede elétrica do Colônia Santo Antônio que a Eletrobras Distribuição Amazonas realiza desde às 9h no local.

A concessionária de água informa que após a conclusão dos serviços da Eletrobras, o sistema de distribuição de água dos reservatórios será religado e o abastecimento será normalizado em prazo mínimo de 12 horas.

