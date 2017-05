Manter hábitos saudáveis evita casos de apendicite

Muitos brasileiros já tiveram ou ao menos conhecem alguém que sofreu com apendicite. O problema é uma inflamação que acomete a região do intestino grosso podendo causar uma infecção grave que, se não diagnosticada a tempo, pode levar o paciente à morte.

Segundo o cirurgião do Hapvida Saúde, Leonardo Ferrari, o tratamento para a apendicite é sempre cirúrgico, mas na maioria dos casos é bem simples.

“Atualmente, se faz por laparoscopia, com três pequenas incisões. Se em estágio avançado, ou em situações específicas, pode ser feita na forma convencional, através de um corte maior no abdômen”, explica.

O cirurgião destaca que essa inflamação não tem um motivo específico para acontecer, mas pode ser desencadeada por uma obstrução por gordura ou fezes ou ainda por infecção gastrointestinal causada por vírus. Casos de apendicite podem acometer pessoas de qualquer faixa etária e apresenta como principais sintomas dor abdominal na região do estômago, podendo ser difusa, com náuseas, vômitos e sensação

de estômago cheio.

A dor também pode aparecer perto da região do umbigo e geralmente migra para a fossa ilíaca direita (do lado direito e baixo

do abdômen).“Pode ou não ter febre”, completa Ferrari.

Para ajudar no diagnóstico, geralmente são feitos exames como ultrassonografia ou tomografia, que vão mostrar

o apêndice inflamado.

No caso das mulheres, é preciso atenção redobrada, já que o problema pode ser facilmente confundido com outras doenças ligadas aos ovários ou trompas. Em casos em que o paciente tem diabetes ou hipertensão, o caso também deve ser acompanhado de perto, com o intuito de evitar complicações.

Melhor que remediar

E se a sua pergunta é “tem como evitar a doença?”, a resposta é “não”. Qualquer pessoa está sujeita a ela. Mas alguns hábitos saudáveis devem ser estimulados para diminuir os riscos, como aponta os especialista do Hapvida.

“Inserir alimentos ricos em fibras na alimentação é uma maneira de reduzir os riscos da doença, por facilitar o trânsito intestinal e diminuir a incidência de obstrução do órgão. Embora não elimine totalmente a chance de

desenvolver a apendicite”.