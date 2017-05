Manôbike terá mudança da estação na Eduardo Ribeiro

Até quarta-feira(24), a estação número 7 do Manôbike estará operando em novo local na avenida Eduardo Ribeiro, após um ajuste do sistema. Antes instalada na esquina da Eduardo com a avenida 7 de Setembro, agora o ponto ficará mais acima da via, perto do cruzamento com a rua Henrique Martins.

Com mais de um mês desde sua inauguração, no dia 12 de abril, o Manôbike soma 3.362 cadastros e 2.685 viagens, sendo que no mês passado foram realizados 1.630 trajetos e até o dia 18 de maio, o sistema computava 1.055 percursos pelo Centro de Manaus.

O horário preferido para o uso das bicicletas é o de 16h às 18h, com 27,90% de registro de retiradas, seguido pelo período de 18h às 20h (24,64%). Os dias da semana de maior utilização das bikes, em maio, foram as segundas, com 30%, e os domingos, com 23%.

Outro dado do sistema é a preferência pelo tipo de passe mensal. Ele foi escolhido em 632 compras, contra 215 do diário, desde a inauguração. E as estações mais usadas em abril e maio são as do trajeto Parque Jefferson Péres, Teatro Amazonas, Praça Heliodoro Balbi, Praça do Congresso e Colégio Militar.

Para o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Claudio Guenka, o Manôbike é uma tendência em outras capitais e traz exemplo de boas práticas urbanas para a cidade, quanto ao seu uso enquanto ferramenta para o trabalho, como modal e para atividades de lazer, com crianças e a família, ou turístico, passando por pontos icônicos de Manaus.

Horários

O sistema funciona de segunda-feira a domingo, das 6h às 23h, para retirada do equipamento, e 24h para devolução. Manaus tem projeto para 110 bikes disponíveis para 11 estações, mas a rede poderá ser ampliada futuramente, conforme demanda.

No site www.manobike.com.br, o usuário pode se cadastrar e conhecer mais detalhes do projeto. A empresa operadora do sistema informa que denúncias quanto à vandalismo podem ser feitas imediatamente à Central de Atendimento ao Cliente pelo número 4003-0387, para que seja acionada a assistência técnica local.

Com informações da assessoria