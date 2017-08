‘Mano Kaio’ pede perdão, mas polícia afirma que ele planejava chacina em Manaus

Mano Kaio é suspeito de cometer mais de 50 homicídios – Divulgação

“Quero pedir desculpas a toda sociedade. Estou sendo acusado de muitos crimes que não cometi. Não confesso todos, mas peço desculpas as famílias das pessoas que foram mortas”, essa foi a declaração do traficante e pistoleiro Kaio Wellington Cardoso dos Santos, o “Mano Kaio”, de 25 anos, ao ser apresentado na manhã desta quarta-feira (23), na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Conforme a Polícia Civil, durante interceptações telefônicas foi constatado que “Mano Kaio”, mesmo no Ceará, comandava o tráfico de drogas, encomendava homicídios e planejava uma chacina no estado, onde seis a oito pessoas deveriam morrer no igarapé do 40, Zona Sul.

Leia mais: Acusado de mais de 10 homicídios, traficante mais procurado do Norte é preso no RJ

“Durante as interceptações, o ‘Mano Kaio’ disse que os seus soldados do tráfico deveriam atacar a área por volta das 5h da manhã e matar os seus rivais na venda de drogas no bairro. O traficante disse ainda, que seria uma chacina histórica no Amazonas, pois até testemunhas e familiares das vítimas deveriam ser assassinada, mas não correr o risco de ninguém delatar os criminosos”, afirmou o titular da DEHS, Juan Valério.

‘Mano Kaio’ é considerado como um dos criminosos mais violentos do Norte – Divulgação

Ainda segundo o delegado, parte da conversa do traficante, fruto de uma investigação de dois meses, que ainda está em segredo de Justiça. A motivação da chacina seria porque as vítimas tinham migrado da facção criminosa Família do Norte (FDN) para a facção rival, Primeiro Comando da Capital (PCC). “Esse número de 50 homicídios que ele está sendo acusado, muitos são que ele encomendou de longe. Em 2013, quando ele foi preso em Manaus, ele confessou seis assassinatos, mas fugiu para o Ceará com Gelson Carnaúba (líder da FDN), que foi preso em seguida”, disse o delegado.

Juan Valério afirmou ainda que, durante depoimento, “Mano Kaio” informou à polícia os contatos dele na Colômbia e no Peru, onde conseguia comprar fuzis a R$ 20 mil e pistolas a R$ 5 mil, informando ainda o valor do frete e também o valor que ele revendia essas armas.

O suspeito foi autuado em cumprimento a mandado de prisão por homicídio qualificado.

Ana Sena

EM TEMPO

Leia mais:

Polícia prende grupo da FDN com 50 quilos de entorpecentes avaliados em mais R$300 mil

Líder da FDN é morto no Puraquequara durante princípio de rebelião

Rebelião em presídio do RN termina; pelo menos 10 presos morreram