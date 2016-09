‘Mano D’ da FDN e padrasto são presos com armas de grosso calibre em sítio na BR-174

Devid de Souza Pantoja, 36, conhecido como ‘Mano D’ e seu padrasto Edilson de Souza Pantoja, 53, foram apresentados na Delegacia Geral, na manhã desta sexta-feira (2) pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

A dupla foi pela equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e pela Força-Tarefa da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em um sitio localizado no ramal da Fazenda Nova Esperança no quilômetro BR-174, na tarde de ontem (1º).

Conforme a polícia, Devid faz parte do alto escalão da facção criminosa Família do Norte (FDN) e atuava como gerente do tráfico na Zona Norte da cidade. Ele é investigado por 25 homicídios cometidos entre 2011 e 2016.

De acordo com o delegado do DERCO, Juan Valério, ‘Mano D’ foi preso em cumprimento a mandado expedido dia 20 de abril deste ano, pelo juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri, Mauro Moraes Antony.

Com a dupla foram aprendidos uma pistola calibre 380, um rifle e duas espingardas, supostamente utilizadas por Devid para cometer os homicídios.

Edilson foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Deivid já tem passagem na polícia por tráfico de drogas, crime contra propriedade intelectual, e possui outros homicídios e inquéritos em andamento.

Ele já foi condenado por roubo e por tráfico de drogas. Até o momento, Devid tem 25 procedimentos de homicídios, mas o suspeito ainda será ouvido pela Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o número de crimes pode aumentar.

A dupla será levada para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro da capital.

Por equipe EM TEMPO Online