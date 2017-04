Manifestantes voltam a ocupar Comunidade Arthur Bernardes em protesto

Aproximadamente 40 representantes de famílias que moravam na Comunidade Arthur Bernardes, que foi destruída em um incêndio no ano de 2012, fizeram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (3) e voltaram a ocupar o terreno desapropriado no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Os manifestantes chegaram a interditar um trecho da avenida São Jorge, próximo à ponte que liga o bairro ao Centro da cidade.

Os manifestantes reclamaram que estão há quatro meses sem receber o auxílio do aluguel social pago pela Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab). O autônomo Erinaldo Souza, um dos líderes da manifestação, afirmou que 134 famílias não recebem o auxílio desde o mês de Janeiro.

“Nós precisamos desses R$ 400,00 do aluguel social, muitas famílias já estão sendo despejadas e não temos para onde ir. Vamos voltar a ocupar esse lugar até que o órgão responsável venha solucionar essa situação” protestou o autônomo.

Policiais militares da Força Tática, Rocam e Batalhão de Choque estiveram no local para conter os ânimos dos manifestantes e ajudar a controlar o fluxo do trânsito no local.

Por meio de nota a Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab-AM) informou que a Unidade Gestora de Projetos (UGPE), é o órgão responsável pela execução e acompanhamento do Prosamim/Cachoeira Grande, que detém informações quanto à previsão de início e fim das obras naquela localidade.

“A Suhab assume tão somente o comando específico de coleta de documentos dos beneficiários, realiza levantamento da área e formaliza os processos de desapropriação necessários ao remanejamento das famílias assentadas irregularmente às margens dos igarapés, tudo diante de solicitação do órgão gestor, a UGPE”, diz a nota.

O órgão ainda esclarece que cada morador cadastrado possui uma situação peculiar, muitos até já foram indenizados e receberam suas unidades habitacionais, destacando a entrega de 138 unidades só no mês dezembro/2016 no Parque Mestre Chico II.

Daniel Landazuri

EM TEMPO