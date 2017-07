Manifestantes pró e contra Lula protestam na avenida Paulista

Manifestantes a favor de Lula carregavam bandeiras do PT e da CUT – Fotos: Reprodução/Twitter

Após notícias sobre a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um dos processos da Operação Lava Jato, duas manifestações foram convocadas para o início da noite desta terça-feira (12) na avenida Paulista, em São Paulo: uma contra e outra a favor da decisão tomada nesta quarta-feira pelo juiz Sérgio Moro. Ambas seguiram pacíficas.

Na altura do vão-livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), apoiadores de Lula protestaram contra a condenação do ex-presidente desde as 18h. Eles carregavam bandeiras do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), além de entoarem palavras de ordem em defesa de Lula. Segundo a Polícia Militar (PM), a dispersão ocorreu por volta das 21h30.

Na altura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), outro grupo se manifesta a favor da decisão judicial desde as 19h30 e permanecem no local, segundo informações da PM. Eles soltaram fogos de artifício e gritam frases em apoio ao juiz Sérgio Moro.

A organização de ambos os protestos não tinham estimativa de público. A Polícia Militar (PM) também não divulgou números.

Em Brasília, moradores favoráveis à condenação do ex-presidente fizeram um panelaço em alguns pontos da cidade. Os atos foram de menor mobilização em comparação aos feitos na época do processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff.

