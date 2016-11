Manifestantes pró-ditadura invadem plenário da Câmara em Brasília

A invasão do plenário da Câmara por manifestantes nesta quarta-feira (16) suspendeu a sessão, causando tensão no Congresso e apreensão no Palácio do Planalto. Com pauta de reivindicação difusa e sem líderes claramente definidos, os cerca de 50 manifestantes defendiam intervenção militar, gritavam “viva Sergio Moro”, juiz responsável pela Lava Jato, e pediam a presença de um general e do presidente Michel Temer.

Na noite de quarta (16), dezenas de pessoas tentavam bloquear o acesso ao Palácio do Alvorada para protestar contra a PEC do teto de gastos públicos. Para o governo, esses episódios geram preocupação porque se somam ao clima de confusão instalado no Rio de Janeiro nos últimos dias, com protestos em frente da Assembleia Legislativa.

Segundo assessores, o receio é que esses tipos de protestos se espalhem pelo país neste fim de ano. A ordem é acompanhá-los e monitorá-los para determinar algum tipo de ação se for necessário. A invasão na Câmara começou depois de 15h30, quando os manifestantes quebraram a porta de vidro que dá acesso ao plenário, onde o vice-presidente da Casa, Waldir Maranhão (PP-MA), presidia a sessão.

A bandeira do Brasil foi arrancada e jogada no chão. Houve tumulto com os policiais legislativos, que usaram armas de choque, segundo servidores no local. “Temos o direito de entrar na casa do povo”, disse Mariele D’Ottaviano, que se identificou como advogada do Movimento Patriótico Popular.

A Câmara disse que um policial legislativo e um assessor ficaram feridos. Pelo menos uma manifestante também teria se ferido. “Eles estão todos loucos. E tem gente armada aí dentro”, afirmou Beto Mansur (PRB-SP), primeiro-secretário da Câmara, durante a confusão.

“Tem muita gente drogada e tem gente armada, sim”, acrescentou o deputado Julio Delgado (PSB-MG). Deputados foram orientados a deixar o plenário por causa da suspeita de manifestantes armados. Os jornalistas também foram impedidos de acompanhar a ação da Polícia Legislativa.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ter determinado a prisão de todos os manifestantes. Ele classificou o grupo de “baderneiros irresponsáveis”. Os manifestantes começaram a deixar o plenário às 17h20. Alguns saíram pelo cafezinho do plenário na companhia de deputados. Outros foram conduzidos por policiais legislativos.

Uma hora depois, o plenário estava liberado e Maia realizou sessão da Casa. Do lado de fora, houve confusão entre manifestantes e policiais.

A assessoria da Câmara afirmou que a determinação de Maia seria cumprida e que os que participaram do ato seriam identificados e levados à Polícia Federal para serem indiciados.

A base seria o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional (tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, livre exercício de Poderes da União ou dos Estados), cuja pena é de reclusão de 2 a 6 anos.

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse à reportagem que a reivindicação de intervenção militar é completamente fora de “propósito” e de “cogitação”. Segundo ele, não existe no “vocabulário das Forças Armadas a palavra intervenção militar”.

A reportagem conversou com algumas dos participantes do ato. “Vim de Curitiba defender o juiz Sergio Moro e a Lava Jato”, disse Luciana Fontana, 48, “desempregada graças à roubalheira que esse governo fez com esse país”.

Ao lado dela, Ivan Cunha, 61, que se diz “empresário falido”, afirmava que o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), busca enterrar as investigações contra a corrupção e que o governo roubou as estatais.

A também desempregada Leonice Neves, 59, dizia estar ali para defender policiais mortos em São Paulo e no Rio. “Pelo direito dos ‘manos’, ficam soltando os bandidos”, afirmou, também se dizendo do Movimento Patriótico Militar. Ao lado dela, uma mulher que se identificou como Simone afirmou que o objetivo do grupo é acabar com esse “governo comunista”.

A reação dos deputados uniu esquerda e direita. Pastor Feliciano (PSC-SP) criticou os “meliantes”. Chico Alencar (PSOL-RJ) reclamou do “discurso do autoritarismo”.

Daniel carvalho, Ranier Bragon, Valdo Cruz e Paulo gama

FolhaPress