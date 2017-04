Manifestantes continuam na Comunidade Arthur Bernardes durante a noite

Cerca de 150 ex-moradores da comunidade Arthur Bernardes, onde casas foram consumidas pelo fogo em 2012, continuam, na noite desta segunda-feira (3), acampadas no terreno desapropriado, às margens de um igarapé, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Os manifestantes estão no local desde as primeiras horas de hoje.

No total, cinco viaturas da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), sendo três da Força Tática e duas da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com um efetivo de cerca de 16 policiais, estão no local para evitar que mais pessoas se juntem ao grupo.

De acordo com um tenente PM da 22ª Cicom, que preferiu não ter o nome divulgado, a equipe de PMs no local aguarda a decisão do comando da corporação para realizar qualquer ação. “Fomos orientamos para que, por enquanto, apenas bloqueássemos a entrada do terreno. Assim, evitamos que novos manifestantes se juntem ao grupo ou, até mesmo, que materiais cheguem ao local e possam ser utilizados para erguer barracos”, relatou o tenente.

Ainda de acordo com os PMs, um reforço policial foi solicitado, via rádio, para que policiais do Batalhão de Choque da PM reforcem a segurança no local. Os manifestantes no local temem que, durante a manhã desta terça-feira (4), sejam surpreendidos por uma ação de reintegração de posse.

Os manifestantes reclamaram que estão há quatro meses sem receber o auxílio do aluguel social, no valor de R$ 400 (por família), pago pela Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab). O autônomo Erinaldo Souza, um dos líderes da manifestação, afirmou que 134 famílias não recebem o auxílio desde o mês de janeiro.

Por meio de nota, a Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab-AM) informou que a Unidade Gestora de Projetos (UGPE) é o órgão responsável pela execução e acompanhamento do Prosamim/Cachoeira Grande. A unidade detém informações quanto à previsão de início e fim das obras naquela localidade.

“A Suhab assume tão somente o comando específico de coleta de documentos dos beneficiários, realiza levantamento da área e formaliza os processos de desapropriação necessários ao remanejamento das famílias assentadas irregularmente às margens dos igarapés. Isso tudo diante de solicitação do órgão gestor, a UGPE”, diz a nota.

O órgão ainda esclarece que cada morador cadastrado possui uma situação peculiar, muitos até já foram indenizados e receberam suas unidades habitacionais, destacando a entrega de 138 unidades só no mês dezembro/2016 no Parque Mestre Chico II.

Isac Sharlon e Daniel Landazuri

EM TEMPO