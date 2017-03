Manifestações foram pacíficas em Manaus, diz PM

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) divulgou, no início da noite desta quarta-feira (15), que cerca de 900 pessoas participaram, nesta tarde, das manifestações contra a reforma da previdência em alguns pontos de Manaus. Segundo a PM-AM, os atos foram pacíficos e não houve indícios de violência.

No Centro Histórico de Manaus, Zona Sul, cerca de 500 pessoas ligadas a movimentos sindicais participaram do ato, que percorreu algumas das principais vias da região. Vários representantes da segurança-pública, União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), força sindical, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Associação Movimento de Luta dos Professores de Manaus (Asprom), entre outros, participaram do ato, que causou transtorno para usuários do transporte público e convencional. O trânsito nas principais vias do Centro ficou parado e houve horas de espera nas paradas de ônibus.

No bairro Compensa, Zona Oeste, cerca de 300 pessoas ligadas à Asprom participaram do ato, que teve apoio policial de equipes da Rocam e 8ª

Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Também no Centro, cerca de 30 pessoas do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Amazonas (Sindesp-AM) reuniram-se na Praça do Congresso.

Na frente sa Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, também no Centro, aproximadamente 30 agentes penitenciários aderiram à paralisação. Outros 40 funcionários da saúde realizaram manifestação em frente à sede da Secretaria de Estado de Saúdo do Amazonas (Susam), na avenida André Araújo. Na ocasião, os manifestantes se posicionaram contra a reforma da previdência e reivindicaram o pagamento do vale alimentação, correção salarial e outros direitos trabalhistas.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Transito (Manaustrans) foram acionados para todos os locais, onde houve razoável concentração de pessoas, para adotar medidas estratégicas de apoio ao trânsito na cidade. Em algumas ruas e avenidas, foi necessário desviar o trânsito.

