Manifestação pede saída de Renan Calheiros

Faixas, cartazes, banners e carros de som estão preparados para mais uma manifestação que acontece hoje, a partir das 9h, na praça do Congresso, no centro, e que promete invadir as ruas de Manaus para fortalecer o pedido de saída do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) e a prisão do ex–presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Além desses motivos, o protesto pretende ainda mostrar a indignação da população pela alteração do texto-base que englobava o pacote de leis das dez medidas de combate à corrupção, da anistia ao caixa 2 e apoio total à atuação do juiz Sergio Moro e à Operação Lava Jato, além de se posicionar contra o foro privilegiado.

Os movimentos sociais que participarão do encontro acreditam que ainda é muito cedo para avaliar e pedir a saída do governo do atual presidente Michel Temer (PMDB-SP). Mas afirmam que estão atentos a todas as articulações políticas que desfavoreçam o país.

Ainda está indefinido se haverá carreata pelas ruas da cidade. Mas, segundo Iza Oliveira, uma das coordenadoras do Movimento Amazonas em Ação, se houver uma alta concentração de público, haverá passeata até o posto de combustível, localizado na esquina da avenida Djalma Batista com rua Pará, na Zona Centro-Sul.

Também integrarão o movimento os grupos Maçom BR, Nas Ruas, Avança Brasil, Direita Amazonas, Movimento Brasil Livre (MBL), Movimento Somos Livre (MSL), Olho Fatal e a Ordem dos Médicos do Estado do Amazonas.

A programação inicia com discursos, que relembrarão os últimos acontecimentos sociais do país, que podem pre-judicar a situação econômica e política do Brasil.

O vice-presidente da Ordem dos Médicos do Amazonas, Renato Siervi, considera que o país já melhorou bastante em comparação ao período em que Dilma governou, mas reforça que Renan Calheiros, mesmo indicado como réu, continua com muito poder. “Assim como o Eduardo Cunha (ex-presidente da Câmara) saiu, a gente vê a necessidade da saída do Renan. Nós estivemos no “Fora, Dilma!”, “Fora, Cunha!” e agora pedimos “Fora, Renan!” e a prisão do Lula”, destacou.

00Fabiane Moraes

Jornal EM TEMPO