Manifestaçao ‘Fora Temer’ atrai poucas pessoas ao centro de Manaus

Promovida pelas Centrais Sindicais e pela Frente Brasil Popular, a manifestação “Fora Temer” marcada para começar as 10h em Manaus ainda não obteve os reflexos esperados pela organização. Aproximadamente 30 pessoas reuniram-se na Praça do Congresso, no Centro de Manaus, na primeira hora do evento.

Lideranças sindicais e um carro de som posicionado no final da avenida Eduardo Ribeiro, aguardavam as pessoas para o evento, contra o governo do Presidente Michel Temer.

Segundo os organizadores, todas as centrais sindicais participam da manifestação, que também conta com movimentos populares. Políticos ligados ao PR e ao PC do B, são esperados no local.

Raphael Sampaio

EM TEMPO