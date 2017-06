Manifestação de taxistas e mototaxistas paralisa trânsito em Manaus

Congestionamento atingiu mais de 3 quilômetros na Constantino Nery – Mara Magalhães

Em um novo ato contra os aplicativos Uber e Yet Go, em Manaus, taxistas e mototaxistas bloquearam um trecho da avenida Torquato Tapajós, na saída da estrada do aeroporto Eduardo Gomes, causando um grande congestionamento que atingiu as avenidas Constatino Nery, Djalma Batista, Mario Ypiranga Monteiro (Recife) e Pedro Teixeira.

Manaustrans tentou controlar o tráfego, mas reflexos se espalharam pela cidade

Os manifestantes reivindicam maior fiscalização do sistema de transporte urbano. As categorias querem o fim de meios alternativos de mobilidade como o Uber e Yet Go. Segundo eles, a concorrência com os aplicativos dificulta o trabalho do sistema que existia anteriormente e é regulamentado.

Durante a manhã, os taxistas e mototaxistas fizeram uma manifestação em frente à sede da Prefeitura de Manaus, e também bloquearam um trecho da avenida Brasil.

Os manifestantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira que eram usados como barricadas. Policiais da 20ª Cicom foram acionados e estiveram no local, para atender as ocorrências.

Devido as manifestações, o trânsito ficou completamente parado na cidade, atrapalhando condutores que precisavam se deslocar pela capital. Na Constantino Nery, o congestionamento chegou a mais de três quilômetros no sentido Centro/bairro. Devido a lentidão, os motoristas começaram a trafegar pela faixa azul da Torquato Tapajós. As vias foram liberadas pelos manifestantes por volta de 15h40, quando o trânsito começou a normalizar.

Taxistas querem fim de aplicativos como Uber e Yet Go

A Prefeitura de Manaus emitiu nota na tarde desta segunda-feira (19), lamentando o que chamou de “maneira desordeira com que os permissionários dos serviços de táxi e mototaxi agiram”. No comunicado, emitido pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), o executivo municipal questiona a acusação de falta de fiscalização e informa que já apreendeu 1.094 veículos este ano, por transporte irregular. O órgão também questiona possíveis “razões políticas” para a paralisação.

Como forma de amenizar as consequências da manifestação no tráfego da cidade, a faixa azul foi liberada para todos os veículos nas avenidas Constantino Nery e Torquato Tapajós.

Governo agenda reunião

O governador interino do Amazonas, David Almeida, esteve presente na avenida Torquato Tapajós, onde conversou com os manifestantes e agendou uma reunião com representantes das duas categorias, no palácio do governo, a partir das 15h desta terça-feira, 20.

