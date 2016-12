Manifestação contra corrupção reúne 1.500 pessoas em Manaus

Para apoiar as investigações da Lava Jato, assim como demonstrar insatisfação à corrupção, o ‘Vem para Rua’ reuniu, na manhã deste domingo (4), mais de 1.500 pessoas durante um protesto pacífico na capital amazonense. A concentração iniciou às 10h na Praça do Congresso, localizada no Centro, e seguiu para o posto 700, situada na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul.

O ato faz parte de várias manifestações realizadas em cerca de 200 cidades brasileiras, entre elas: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo um dos organizadores do protesto, Renner Rodrigues, 28, o grupo busca defender o texto original do pacote de dez medidas contra a corrupção (PL 4850) e exigir a prisão do presidente do Senado Federal, Renan Calheiros.

“Nós queremos que as medidas sejam revistas, assim como o fim do foro privilegiado. Buscamos com esse ato, cobrar das autoridades a prisão do Renan que é relatado 118 vezes nas investigações da Lava Jato, mas que ainda está solto”.

No carro de som, além de cartazes, também havia fotos de todos os deputados federais do Amazonas que votaram a favor das mudanças no pacote da corrupção. Marcos Rotta, Alfredo Nascimento, Hissa Abrahão, Átila Lins e Silas Câmara foram chamados de traidores pelos manifestantes.

A estudante universitária Jô Manhãs, 45, soube do evento por meio de um grupo de whatsapp e decidiu participar do movimento. Ela destacou que a situação política no Brasil está muito ruim e, por isso, a população deve se mobilizar.

“Vim hoje junto com meus amigos para lutar contra a corrupção, abuso de poder e apoiar a Lava Jato. Hoje a política está como um câncer atingindo a todos”, disse.

Na ocasião, foram realizados discursos com palavras de ordem por representantes de vários movimentos populares. Pessoas ligada ao Ministério Público Estadual (MPE) ainda explicaram para o público as mudanças realizadas no pacote contra a corrupção.

O promotor Daniel Amazonas do MPE, que esteve no local junto com outros magistrados, foi ao evento para mostrar sua insatisfação com as alterações.

“O Ministério Público apoia o retorno das seis medidas que foram retiradas e que são essenciais. Essa mudança tem como objetivo inibir as investigações e a agilidade judicial. Por esta razão, viemos buscar apoio da população e mostrar os prejuízos que podem acarretar para a sociedade”, ressaltou.

Os manifestantes ainda exigiram a celeridade nos casos envolvendo políticos que estão no Supremo Tribunal Federal (STF) e pela rejeição do Projeto de Lei do Senado (PLS) 280 sobre abuso de autoridade ou pela retirada do pedido de urgência.

Representantes do Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Sindifisco-AM) aproveitaram a oportunidade para esclarecer às pessoas sobre o papel do auditor fiscal na Operação Lava Jato.

“Nós somos responsáveis em pesquisar e investigar para onde foi o dinheiro desviado, por meio do acesso a dados bancários, gastos, entre outras provas. A população acha que nós só investigamos a pessoa física, mas também somos responsáveis pelas grandes empresas. Entretanto, pela lei do sigilo fiscal não podemos falar do assunto”, explicou Sheldon Kerme, 30, auditor fiscal.

De acordo com tenente Bruno Batista do Comando de Policiamento da Área (CPA) Sul, o evento reuniu mais de 1.500 pessoas e contou com policiamento de 45 militares. O contingente policial acompanhou o ato em sete viaturas e dez motocicletas. Até o início da carreata, por volta das 11h30, a polícia não havia registrado nenhuma ocorrência.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO