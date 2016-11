Manhã de sexta com vários acidentes no trânsito de Manaus; um deles com vítima fatal

Ao menos quatro acidentes de trânsito foram registrados no início da manhã desta sexta-feira (4) em Manaus. O primeiro, envolvendo um ônibus e uma moto, aconteceu por volta das 6h20, na rua Professor Manoel Belém, bairro Manoa, Zona Norte, e resultou na morte do condutor da motocicleta.

Na avenida Dom Pedro, bairro de mesmo nome, Zona Centro-Oeste, outro acidente envolvendo motocicleta foi registrado por volta das 6h40. A vítima, do sexo masculino, foi socorrida com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu e encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto (HPS), Zona Centro-Sul.

O instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) registrou, ainda, um acidente com vítima lesionada, por volta das 7h, na avenida Autaz Mirim, Zona Leste. A vítima foi conduzida para o HPS João Lúcio, naquela região da cidade.

Uma mulher também ficou feriada após um acidente de trânsito, por volta das 7h40, na avenida Rodrigo Otávio, próximo à uma faixa de pedestre. A via ficou interditada por 20 minutos.

Mais informações em instantes

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO