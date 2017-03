Manhã de domingo tem três acidentes de trânsito em Manaus

Ao menos três acidentes de trânsito ocorreram na manhã deste domingo (19) em Manaus. As informações são do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

O primeiro acidente, envolvendo um ônibus da empresa de transporte público Via Verde e uma motocicleta, de modelo e placa não informados aconteceu, por volta das 6h da manhã, no cruzamento da avenida Brasil com rua Tobias Barreto (antiga rua Brasil), bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Na ocasião, o motorista do ônibus estava conduzindo o veículo pela rua São Pedro e, quando tentou cruzar a avenida Brasil e tentou acessar a rua, não conseguiu evitar a colisão com uma moto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para o local e o condutor da motocicleta, que não teve o nome revelado, foi conduzido para uma unidade hospitalar. A via permaneceu interditada por cerca de 2h, durante o trabalho da perícia e agentes de trânsito, e o trânsito da avenida Brasil (sentido Centro-bairro) precisou ser desviado para a rua Tobias Barreto e, posteriormente, retornar à avenida Brasil. A moto foi retirada do local por um caminhão guincho.

Por volta das 6h45 outro acidente de trânsito foi registrado pela equipe do Manaustrans, desta vez um veículo modelo Siena, de cor cinza e placas não divulgadas, teve o para-choque dianteiro arrancado com a força da colisão. O incidente ocorreu na avenida Torquato Tapajós, próximo à sede da Nova Igreja Batista, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte. Não há confirmação se a colisão envolveu outro veículo e nem se houve feridos.

Um semáforo foi danificado após um acidente de trânsito na avenida Noel Nutels (sentido Centro-bairro), na Cidade Nova, Zona Norte. Uma equipe de agentes de trânsito foi acionada, mas, ao chegar no local, não identificou o veículo causador do acidente. Parte da via ficou interditada por alguns minutos para que fosse feita a manutenção do semáforo.

As 7h da manhã uma quantidade razoável de óleo sobre ao cruzamento das avenidas Darcy Vargas com Djalma Batista, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, colocou em risco a vida de condutores que passavam pelo local. Agentes de trânsito foram até o local, onde o líquido na pista foi coberto com pó de serragem para, assim, evitar risco de novos acidentes.

Chuva

Desde as primeiras horas deste domingo choveu em alguns pontos da capital Amazonense, mas até as 10h, a Defesa Civil de Manaus informou que não há registro de ocorrências de deslizamento de terras e desabamento de casas em nenhuma das zonas da cidade. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) também não confirmou nenhum chamado na central 193.

Isac Sharlon

EM TEMPO