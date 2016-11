Manhã de domingo tem três acidentes de trânsito em Manaus; dois com vítimas lesionadas

Ao menos três acidentes de trânsito aconteceram em Manaus durante a manhã deste domingo (27). As informações são do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

O primeiro acidente aconteceu por volta das 6h, no cruzamento das ruas Ramos Ferreira e Luiz Antony, no Centro, Zona Sul. Na ocasião, dois veículos, sendo um modelo Corsa, de cor vermelho, e um Gol, de cor preta, envolvidos na colisão, foram parar em cima da calçada com o impacto da colisão. Os condutores tiveram apenas escoriações pelo corpo.

Já o segundo acidente aconteceu na avenida Professor Nilton Lins, em frente ao Aeroclube, bairro Flores, Zona Centro-Sul. Um pedestre que tentava atravessar a via foi atropelado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A avenida Torquato Tapajós também foi cenário de um acidente com vítima lesionada. O fato, envolvendo um veículo modelo Saveiro, de cor branca, e um Gol, de cor preta, aconteceu por volta das 9h, no sentido Centro/bairro e causou lentidão no trânsito.

De acordo com o Manaustras, o sargento do exército Marcelo Martins Barcelar, 29, estava voltando para casa, após uma noite de trabalho, e teria dormido enquando dirigia o veículo Gol, perdeu a direção, atravessou o canteiro central e colidiu com a Saveiro.

Uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para auxiliar no atendimento das vítimas. A Polícia Militar e o Manaustrans auxiliaram os demais condutores que precisavam passar pelo local.

Até a publicação desta matéria não houve confirmação sobre o estado de saúde das vítimas.

