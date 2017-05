Manejo retira ervas-de-passarinho e sete árvores mortas da avenida Castelo Branco

A Prefeitura de Manaus realizou nesta quarta-feira (24) o manejo da arborização ao longo da avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. Foram realizados procedimentos de poda para levantamento das copas e retirada de ervas-de-passarinho, num total de 85 árvores, sendo 80 mangueiras, três da espécie ficus e dois oitizeiros.

Sete árvores, identificadas como mortas pela equipe, serão retiradas preventivamente para evitar o risco de tombamento. O trabalho é desenvolvido pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Limpeza Pública (Semulsp), e deverá se estender até a próxima sexta-feira.

O manejo da arborização tem como finalidade promover a melhoria do estado fitossanitário e o equilíbrio das árvores, além de facilitar a visibilidade para transeuntes e motoristas.

“Essa tem sido uma das preocupações do prefeito Arthur Virgilio Neto em relação à arborização consolidada de Manaus, o cuidado com as árvores, algumas centenárias, para que possamos reduzir principalmente o índice de tombamentos”, explica o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior.

A execução do trabalho é feita pela Semulsp, com a supervisão de técnicos da Semmas. O levantamento de copa permite que as árvores mantenham-se equilibradas e fortalecidas com mais resistência às intempéries.

Além da manutenção dos indivíduos arbóreos, a poda visa a adequação à sinalização pública como semáforos e placas de trânsito e à iluminação pública. Desde 2013, a Semmas e a Semulsp vêm atuando de forma efetiva no trabalho de manejo da arborização urbana, sobretudo na região do Centro Histórico de Manaus.

Já foram realizadas ações na Eduardo Ribeiro, Luiz Antony, Ferreira Pena, entorno da Praça da Saudade, Getúlio Vargas, Sete de Setembro, Praça da Matriz, 24 de Maio, 10 de Julho, Joaquim Nabuco, Huascar de Figueiredo, Largo São Sebastião, Saldanha Marinho, Barroso, Comendador Clementino, Costa Azevedo, Leonardo Malcher e Epaminondas.