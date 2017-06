Mandioca, Raiz do Brasil é tema de feira gastronômica na Fametro

Os sabores, ingredientes e aromas da gastronomia brasileira serão explorados durante a VII Mostra Gastronômica da Fametro, que acontece nesta sexta-feira (9), no estacionamento da faculdade, avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro Sul de Manaus. Com o tema “Mandioca: Raiz do Brasil”, o evento tem como finalidade divulgar o trabalho de pesquisa e criação dos pratos com a temática “mandioca”, além de levar entretenimento com atrações musicais para o público interno e a comunidade.

O evento é uma atividade transversal do curso de Gastronomia da Fametro. De acordo com a assessoria, para atender à grade curricular do curso, os alunos são orientados a realizarem pesquisa sobre a cultura gastronômica sobre determinados municípios e, em seguida, criar um prato a partir do conhecimento adquirido. Após o estudo concluído e o prato criado, alunos desenvolvem trabalhos escritos e se preparam para a parte prática no dia do evento. Os estudantes são avaliados tanto por professores do curso, como por profissionais e empresários do segmento alimentício.

Desde a criação do curso de Gastronomia em 2013, as temáticas relacionadas a gastronomia étnica-cultural estão entre as metas de docentes, discentes e pesquisadores da faculdade. A finalidade, segundo a coordenação do curso, é buscar a integração dos conhecimentos teóricos a aspectos relativos à cultura alimentar brasileira e regional.

A entrada para VII Mostra Gastronômica será 1 kg de alimento não perecível, para doação. Os pratos custarão de R$ 5,00 a R$ 20,00 e os valores serão destinados a pagar o custo dos alunos com insumos.

