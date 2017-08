Manchester City estaria disposto a pagar R$ 1,1 bilhao por Messi, diz canal francês

Messi pode desbancar Neymar e se tornar o jogador mais caro do mundo -foto: divulgação

O Canal +, da França, informa que o Manchester City estuda abrir os cofres e pagar € 300 milhões (R$ 1,1 bilhão) para tirar Messi do Barcelona – em notícia que já repercute na Espanha. Entretanto, em contato com os diários catalães “Sport” e “Mundo Desportivo”, a diretoria do time inglês desmente a informação e diz que não está se movimentando pela contratação do camisa 10 argentino. As informações são de agencias internacionais.

Apesar de o clube catalão já ter anunciado o acerto, Messi ainda não assinou a renovação de contrato, que vai até o final da temporada. Em janeiro, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer equipe.

