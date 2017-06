Manaustrans remove carros velhos e abandonados das vias da cidade

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) realizaram a “Operação Sucata”, na manhã desta quarta-feira (7), na Zona Leste da cidade para remover sucatas de veículos abandonados nas vias e que impedem a circulação de pedestres nas calçadas.

Os agentes percorreram as ruas dos bairros Coroado, São José Operário e Ouro Verde. Os veículos removidos estavam abandonados nas vias e os proprietários já haviam sido orientados pelo Manaustrans a retirar os carros e guardar em local apropriado. A ação contou com o apoio da Policia Militar.

Para o diretor de operações do Manaustrans, Raimundo Encarnação, a fiscalização é necessária para liberar a via e não permitir que as sucatas sejam usadas indevidamente. “A remoção, de fato, precisa ser feita para que os demais carros possam circular com mais espaço na via. E também para que esses veículos não sejam feitos de abrigo para uso de entorpecentes ou outra finalidade”, disse Encarnação.

Os agentes de trânsito percorrem as vias da zona Leste para fazer o levantamento dos locais onde havia sucatas abandonadas, depois procuram o proprietário e deram um prazo de 72 horas para fazer a retirada dos veículos da via. Foi o que permitiu o mecânico de automóveis, Raimundo Souza, 44, retirar os veículos que estava em frente a sua oficina e colocar em sua residência.

“Os agentes me orientaram a retirar essas sucatas ou levariam para o parqueamento, pois eles estavam atrapalhando o trânsito. Atendi o pedido deles e guardei na minha casa”, falou Souza.

Aproximadamente 20 agentes participaram da operação que segundo o diretor de operações, Raimundo Encarnação, vai ser estender por mais dez dias na zona Leste. “Vamos limpar a zona leste de sucatas abandonadas e só depois é que vamos partir para as outras zonas da cidade”, explicou.

As sucatas foram enviadas ao parqueamento do Manaustrans no bairro de Santa Etelvina, zona Norte. Os proprietários que desejaram reaver os veículos, poderão procurar o setor de atendimento do órgão na avenida Tefé, Japiim. E quem quiser denunciar sucatas abandonadas, pode ligar para o número, 0800 092 1188.

