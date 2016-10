Manaustrans registra trânsito tranquilo durante a votação do 1° turno

O balanço geral da operação realizada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) confirmou que a circulação de veículos e pedestres ocorreu com tranquilidade neste domingo (2), durante o primeiro turno das eleições 2016. Não foram registrados acidentes graves e nem fatais até o encerramento do pleito.

Conforme o diretor presidente do Manaustrans, Eudes Albuquerque, a execução da operação de trânsito ocorreu dentro do planejado e sem alterações.

“Monitoramos todas as zonas da cidade com 315 agentes de trânsito e não registramos ocorrências de gravidade. A biometria implantada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ajudou bastante, porque as pessoas puderam votar com mais rapidez e próximo as suas residências, isso evitou grandes deslocamentos”, destacou.

Além da presença dos agentes nas áreas de grande movimentação de eleitores, a segurança no trânsito foi reforçada por ações de revitalização de sinalização horizontal, como faixas de pedestres e linhas de retenção na pista, implantadas pelo Manaustrans na frente de escolas com concentração de zonas eleitorais.

Com informações da assessoria