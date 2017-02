Manaustrans realiza operações de fiscalização e de orientação nesta quarta

Visando a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres, principalmente, nas proximidades de escolas, o Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) realiza duas grandes operações na capital amazonense nesta quarta-feira (8). Nas primeiras horas da manhã, agentes do órgão orientaram os condutores de veículos, na avenida Via Láctea, Morada do Sol, Zona Centro-Sul.

A primeira ação teve como objetivo orientar os motoristas e pais de alunos do Colégio Adalberto Valle para evitar o estacionamento em fila dupla, sobre a calçada, além de respeitar a faixa de pedestres e ensinar as crianças a atravessar a rua com segurança.

A atividade de educação no trânsito faz parte de uma programação do órgão, que será realizada em outras 14 escolas da capital, entre públicas e particulares. As ações devem ocorrer até o próximo dia 17 de março.

“Nesse período de volta às aulas nós temos um aumento de 30% da frota de veículos em Manaus e a Prefeitura de Manaus, buscando melhores condições e bem estar para a população, determinou ao Manaustrans que a gente trabalhe a ordem para oferecer melhores condições de segurança no trânsito da cidade. O órgão elaborou um conteúdo programático extenso com equipes de educação, operações, fiscalizações, engenharia, intervenções viárias e reforço de sinalização”, relatou o diretor de engenharia do Manaustrans, Manoel Júnior.

Ainda nesta manhã, os principais corredores de tráfego da Zona Centro-Sul recebem outra ação, agora uma fiscalização de irregularidades no trânsito com o objetivo de coibir infrações dos condutores, como: estacionamento irregular, em local proibido, em fila dupla e falta de documentação. Os agentes também vão alertar os motoristas quanto à obediência às leis de trânsito. Um balanço sobre as irregularidades encontradas e possíveis autuações devem ser divulgados ao longo do dia.

Bruna Souza

EM TEMPO