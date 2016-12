Manaustrans oferece serviços e atividades durante exposição sobre trânsito

Serviços de emissão de credencial para estacionamento em vaga especial de idosos e pessoas com deficiência serão ofertados – foto: Divulgação

A exposição ‘O Trânsito não tira férias’ é promovida, atualmente, pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), no Espaço Ecam do Manauara Shopping, Zona Centro-Sul de Manaus, das 10 às 22h. Na ocasião, serviços de emissão de credencial para estacionamento em vaga especial de idosos e pessoas com deficiência, agendamento de atividades de educação para o trânsito em escolas e empresas, além da exibição de fotos e equipamentos de fiscalização realizadas pelo órgão vão ser oferecidas até sexta-feira (16).

No local, vão ser mostrados o dia a dia da operação de trânsito e as atividades desenvolvidas pelos agentes nas ruas de Manaus. O público pode ver, ainda, equipamentos utilizados no desempenho das fiscalizações e obter informações sobre a história do Manaustrans em um grande painel com a linha do tempo do Instituto, inaugurado em 2011.

Os produtos utilizados nas campanhas educativas para condutores e pedestres tem espaço de destaque na exposição. O público pode obter folhetos, folders e outros materiais informativos sobre trânsito seguro. Os educadores do Manaustrans estão, inclusive, à disposição para agendar atividades de orientação em escolas e instituições.

Com informações da assessoria