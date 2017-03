Manauscult realiza reunião com bandas de pop rock

Músicos das 19 bandas habilitadas na primeira etapa do edital de Seleção Pública nº 003/2017, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que selecionará uma banda de pop rock para se apresentar em um festival nacional de música participarão, nesta segunda-feira (27), de uma reunião com diretores da Manauscult para discutir as próximas fases do processo.

Durante a reunião serão apresentadas as datas das seletivas musicais e a data do evento final, quando o público conhecerá a banda vencedora. De acordo com o edital, três bandas chegarão ao final do processo, que terá como julgadores um artista nacional e um representante do festival nacional. Atendendo a exigência do organizador, o nome e a data do festival serão revelados apenas na última etapa da seleção.

A reunião ocorrerá às 18h30, desta segunda-feira, na sede da Manauscult, localizada na avenida André Araújo, 2767, Aleixo. Todas as informações estão disponíveis no site www.vivamanaus.com.