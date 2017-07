Manauscult divulga resultado preliminar de edital para feira gastronômica do Passo a Paço

Trinta chefs já estão habilitados para a Feira Gastronômica da quarta edição do projeto de ocupação cultural Passo a Paço. No total, 43 projetos foram inscritos e concorreram ao Edital nº 08/2017, lançado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O resultado foi publicado na edição 4170 do Diário Oficial do Município (DOM), do último dia 16/7. No total, foram habilitados 22 projetos para a Barraca do Chef, cinco Food Trucks e três Food Bikes. O resultado também pode ser conferido no portal Viva Manaus, na seção de Editais, ou no link direto bit.ly/passoapaco2017.

Pela avaliação da Comissão de Seleção, oito projetos apresentaram irregularidades na documentação e cinco foram inabilitados a continuar no processo. Os proponentes dos projetos com irregularidades têm até a próxima segunda-feira, 24/7, às 17h, para regularizar a documentação pendente. Já os proponentes que tiveram seus projetos inabilitados têm o mesmo prazo para interpor recurso.

Passo a Paço

O Passo a Paço é um projeto da Prefeitura de Manaus que reúne arte e gastronomia no Centro Histórico da cidade. A quarta edição do evento ocorrerá nos dias 12 e 13 de agosto.

