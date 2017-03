Manauscult divulga ordem dos shows das bandas de Pop Rock

Do dia 6 ao dia 8 de abril, as 19 bandas de pop rock que estão concorrendo ao edital nº 003/2017 da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que selecionará uma banda para se apresentar num festival nacional de música, se apresentarão na segunda fase da eliminatória.

As seletivas musicais do primeiro e terceiro dias ocorrerão no Porão do Alemão, dias 6 e 8 de abril, e do segundo dia, no All Night Pub, dia 7. A entrada do público nessas casas de show estão liberadas até as 23h. A grande final será no dia 9, no Flutuante Abaré Sup And Food, a partir das 16h.

“A Prefeitura de Manaus trabalha, por meio da Manauscult, na articulação e fomento da cena autoral em Manaus. A ideia é agregar à visibilidade que a cidade terá, como um todo, no festival de música nacional, o estímulo, a formação de plateia dessa produção cultural na cidade de Manaus”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

No dia 6, a partir das 19h50, sobem ao palco do Porão do Alemão as bandas: Essence, Bella Queiroz, Rafael Marques, Marcia Novo, República Popular, Selva Madre e Luneta Mágica. A previsão é de até 20 minutos para cada uma das apresentações, com encerramento às 23h40.

No dia 7, a partir das 21h, no All Night Pub, se apresentam: Eraldo Bandeira, Moby Dick, Cabocrioulo, Mezatrio, Redphone, Escândalo Fônico, que encerra a noite às 0h35.

Voltando ao Porão do Alemão, no dia 8, a partir das 20h20, se apresentam as bandas: Tudo Pelos Ares, Zona Tribal, Kely Guimarães, Tucumanus, 00:00 (Midnight) e Supercolisor, fechando a etapa da seletiva musical às 23h35. Ao final de cada dia será anunciado um finalista.

Processo

A ordem dos shows foi apresentada aos músicos durante reunião realizada com a Diretoria da Manauscult no dia 28 de março. Na ocasião, a diretoria deixou a programação aberta para possíveis mudanças de acordo com a necessidade de cada banda. Na última quinta-feira, 30, encerrou o prazo para as alterações e para a entrega do termo de compromisso dos participantes. Seguem no processo, as bandas que atenderam as solicitações dentro do prazo.

Recurso

Após ingressar com recurso ao Edital nº 003/2017, a Banda Essence, se tornou habilitada a participar da disputa. A Comissão Avaliadora acatou o recurso que justificou a entrega de um dos itens da documentação anexo em mídia e não impresso.

Seletiva

Nesta segunda etapa do processo, as bandas se apresentarão tocando três músicas, sendo pelo menos duas de autoria própria, as quais serão avaliadas pela Comissão de Seleção. Cada grupo musical terá o tempo mínimo de dez (minutos para sua apresentação e o tempo máximo de vinte minutos. A ordem de apresentação e os horários estão disponíveis no link: vivamanaus.com/poprock.

Com informações da assessoria