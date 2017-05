Manauscult abre edital para comércio no Parque Cidade da Criança

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) abriu o Edital para credenciar vendedores do ramo alimentício e de serviço de lazer para atuarem no Parque Cidade da Criança, na zona Centro-Sul. A permissão de uso terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogada.

Podem concorrer ao edital pessoas físicas e jurídicas. São quatro vagas na categoria “Box” para vendas de produtos assim divididos: um box para sorvete, um para comidas típicas, um para sanduíches e um para café regional. Na categoria “Carrinhos itinerantes” são três vagas, sendo: um para venda exclusiva de balão, um para guloseimas (balas, chicletes, jujubas, marshmallows) e um para doces (bolos, cupcakes, brigadeiros, bolos de pote). Na categoria “Playground”, um espaço para souvenir e playground infláveis (pula-pula, piscina de bolinhas).

De acordo com o edital, cada proponente poderá concorrer apenas a um espaço. As propostas deverão ser constituídas obrigatoriamente pela seguinte documentação: Anexo I-A – Ficha de Inscrição Pessoa Física ou Anexo I-B – Ficha de Inscrição Pessoa Jurídica; Anexo II – Proposta Comercial, além da documentação especificada nos itens 6.4.1 (Pessoa Jurídica) e 6.4.1.10 (Pessoa Física). O regulamento completo, incluindo os valores da proposta comercial, deve ser consultado no edital.

O Edital de Chamamento Público nº 005/2017 foi publicado na Edição 4120, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 9 de maio e também está disponível pelo link http://bit.ly/editalparque

Os interessados deverão dar entrada em suas propostas até o dia 16 de maio, no Setor de Protocolo da Manauscult, localizado à Avenida André Araújo, n°2767, Bairro Aleixo, no horário de 8h as 17h, levando todas a documentação relacionada no item 6 do edital.

