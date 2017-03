Manauscult abre edital de apoio para festivais folclóricos nos bairros

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) abriu o Edital de Chamada Pública nº 04/2017 que prevê apoio para até 100 festivais folclóricos realizados nos bairros de Manaus. Os organizadores dos eventos terão até o dia 7 de abril para apresentarem suas propostas junto à Fundação.

O Edital foi publicado na Edição 4090, de 22 de março, do Diário Oficial do Município (DOM). Para o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, apoiar os festivais nos bairros é contribuir para o fortalecimento da cultura popular.

“A Prefeitura de Manaus entende a importância sociocultural, e até mesmo econômica, que eventos como estes têm para a comunidade. Nosso papel é incentivar e fortalecer essa tradição que é característica do nosso folclore popular. Em 2016, das 100 propostas que a Manauscult recebeu, 87 foram contempladas. E os eventos foram um sucesso”, comentou o presidente.

De acordo com o edital, o apoio concedido será com serviços de sonorização, iluminação, palco, tablado, banheiros químicos, ônibus e equipamentos similares aos festivais folclóricos, arraiais, quermesses e demais eventos que ocorrerão por ocasião do período das festividades folclóricas, realizados durantes os meses de junho a agosto de 2017.

Propostas

Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta que deverá ser composta de: oficio solicitando ao diretor-presidente da Manauscult apoio ao evento com data, endereço completo, horário de começo e término, nome e contatos telefônicos; Cópia da documentação do proponente responsável do evento, sendo: RG, CPF e comprovante de residência atualizado (considera-se atualizado o comprovante que date de, no máximo, três meses anteriores à apresentação do mesmo); Formulário preenchido, conforme anexo do Edital e disponível no sítio da Manauscult na internet (http://manauscult.manaus.am.gov.br/), contendo obrigatoriamente: Histórico do evento, portfólio que comprove as edições anteriores e participação de público, proposta contendo descrição detalhada do evento e propostas e ações de redução de impactos sociais e ambientais, assinado pelo proponente, responsável do evento, além de documentação que comprove legalmente todas as informações contidas no formulário. Os demais critérios estão disponíveis no edital.

Os eventos deverão ser realizados de 9 de junho a 27 de agosto. As propostas precisam ser entregues em envelope lacrado e identificado no Protocolo da Manauscult, na Avenida André Araújo, 2767, Aleixo.

