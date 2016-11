Manauscult abre edital de apoio às bandas e blocos do Carnaval 2017

Até 100 bandas e blocos carnavalescos poderão ser selecionados por meio do Edital de Chamada Pública n° 009/2016, que concede apoio de som, palco, iluminação e equipamentos similares para o Carnaval 2017. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município de n° 4014, na última sexta-feira (25).

Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta para seleção e entregar até às 14h do dia 23 de dezembro, na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), na avenida André Araújo, Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

“Tivemos uma boa participação dos representantes das bandas na oficina que realizamos antes do lançamento do edital. Discutimos melhorias para fazer do Carnaval de rua 2017, que é uma tradição da cidade de Manaus, um grande sucesso”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

A documentação necessária, bem como o formulário de inscrição, estão disponíveis no site da Fundação, no banner Editais 2016. É preciso comprovar que o evento acontece há pelo menos duas edições, segundo o edital.

A apresentação de proposta de ações de redução de impactos sociais e ambientais, bem como a garantia de direitos, como, por exemplo, campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ou de combate à violência contra crianças, adolescentes e afins ou de preservação ambiental são outros critérios observados.

Serão atribuídas notas para todas as propostas e serão atendidas as que obtiverem as maiores pontuações na avaliação da Comissão Técnica, segundo os quesitos interesse público e participação popular, histórico, impacto social e relevância cultural, em conformidade com o edital.

Os eventos selecionados serão divididos em três categorias: pequeno porte, médio porte e grande porte. A definição das categorias deverá ser informada pelos próprios proponentes. O resultado final do edital será publicado no Diário Oficial do Município e no Portal da Manauscult.

Com informações da assessoria