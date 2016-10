Manaus vive escassez de recarga para pré-pago

Encontrar uma recarga de celular nos pontos de venda físicos na vizinhança se tornou uma tarefa difícil em Manaus para os usuários das operadoras de telefonia móvel. O que se vê é a grande onda de desistência da venda do serviço, por parte dos pequenos comerciantes, justificada pela maioria deles pela baixa margem de lucro, 1,5% em média por recarga.

Com as desistências, o consumidor se vê obrigado a se deslocar grandes distâncias para encontrar recarga em grandes redes de drogarias, bancos, casas lotéricas ou supermercados.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayg, avalia que a margem de lucro de apenas 1,5% sobre cada recarga, somada a riscos de assalto e outros fatores como compromissos com impostos e cupons fiscais, tem causado um grande movimento de desistência dos pequenos comerciantes.

“A margem de lucro não recompensa todo o trabalho, o pagamento de impostos, o risco de assaltos. Aquele comerciante que está começando fica contente, mas com o tempo se arrepende. É uma situação louca. Só dá trabalho e dor de cabeça, porque tudo que vende tem que colocar no cupom fiscal, então não compensa o trabalho”, observa Assayag.

O servidor público Emerson Castro, 33, cliente TIM, mantinha uma chip pré-pago até novembro de 2014. Nessa época, ele conta que já sentia dificuldades para encontrar recargas nos pontos de venda física. Ele lembra que para manter seus contados em dia e acesso a aplicativos de conversação pela internet, tinha que fazer até três recargas por mês, de até R$ 20 cada.

Com um custo de até R$ 60, o funcionário público diz que recebeu proposta da operadora para passar de pré-pago a um plano controle, com um gasto fixo mensal de apenas R$ 45 (hoje R$ 46,90 com os reajustes). Segundo ele, o valor o garante hoje ligações locais e nacionais ilimitadas para a mesma operadora, da mesma forma um plano de dados com internet ilimitada, além de R$ 10,00 em chamadas para outras operadoras.

“Eu sempre ficava refém na hora de comprar crédito, porque naquela época (2014) já era difícil de encontrar locais com vendas de recarga. Quando os créditos acabavam, eu tinha que procurar muito para repor. Quando veio a proposta do plano controle, eu achei muita vantagem. Hoje eu vejo que tem gente que paga mais caro e não tem os mesmos benefícios que eu tenho”, diz Castro.

No caminho inverso, o autônomo Marcos Ferreira, 37, diz que atingiu uma economia de até 300% quando abandonou o plano pós-pago, onde já chegou a pagar de R$ 200 até R$ 300 em apenas um mês. Ao se tornar cliente pré-pago, os gastos despencaram para R$ 50 em média, por conta de duas recargas de R$ 25 que faz em média no período de um mês.

“Depois que mudei de plano eu economizei muito e agora não me preocupo com faturas. Hoje eu continuo falando do mesmo jeito, tendo liberdade de recarregar quando quero”, salienta o autônomo.

‘Pirâmide’ diminui vantagens

A comerciante Walnice Reis, 56, disse que mantém a venda de cartões da operadora Vivo, mas lucra em média R$ 0,45 por cartão vendido, e quando se perde um por algum problema, o prejuízo é grande.

Outro fator que dificulta a atividade é o esquema de pirâmide em que os comerciantes não podem comprar diretamente da Vivo, e sim apenas por meio de representantes da empresa. Para Walnice, esse modelo prejudica os negócios, porque diminui ainda mais o lucro.

A microempresária Ana Paula, 36, vendeu recargas da Claro, Vivo, Oi e TIM por nove meses, mas recentemente desistiu. Ela alega que além de o lucro não ser vantajoso, o serviço rendeu muitos prejuízos por conta dos juros de um boleto de R$ 1.950.

Os representantes das operadoras ainda tentaram renegociar para que Ana Paula voltasse a revender. Mas, a comerciante recusou porque só a empresas estavam lucrando.

“Quando o banco entrou em greve, tive que pagar quase R$ 500 de juros das recargas. Paguei, mas em compensação não quis mais revender”, conta.

Ana Paula explica que vendia por semana em média de R$ 1,8 mil em recargar on-line, com lucro entre R$ 0,15 e R$ 0,30, dependendo do valor da recarga. Nessa época, a comerciante diz que teve outro problema com a operadora Vivo, que vendeu chip e cartão para outros comerciantes em cima do seu boleto.

“Quando puxei o saldo final, constava essa compra com quantidade e preços dos chips que a Vivo vendeu sem eu saber. Depois vieram duas contas acima de R$ 300 reais no meu nome, sendo que uma pagaram, mas a segunda conta de R$ 360, não pagaram e fiquei no prejuízo”, reclama.

Comerciantes sem lucro

A comerciante Francisca Mota, 57, vendia recargas apenas da operadora Vivo. Ela deixou porque a margem de lucro de apenas 3% começou a dar prejuízo. “Não adianta ter todo esse trabalho para não ter lucro. Se tivéssemos um ganho que fosse compatível ao nosso trabalho, até que nós podíamos continuar, mas não tem condições”, lamenta.

Francisca conta que em uma das raras vezes em que teve uma boa margem de lucro, o representante da operadora atrasou três dias para receber o pagamento das recargas. O lucro foi usado para pagar os juros pelo atraso. “Pagamos o que cobraram da gente e desfizemos o negócio. Prefiro investir agora em mercadorias da minha loja do que enriquecer as operadoras”, desaba.

A comerciante Walnice Reis, 56, afirma que tem mantido a venda apenas para manter a clientela porque não rende mais lucro. “E ainda corremos um risco de assalto porque ficamos com um valor alto que não é nosso. As pessoas vêm muito atrás agora, mas deixamos de vender porque não vale a pena”, observa.

Tatiana Moraes, 42, é dona de um supermercado onde vendia recargas on-line das operadoras Tim e Vivo. Ela também abandonou pelo baixo lucro, que, segundo ela, era menos de R$ 1 por recarga. “Não compensa o nosso serviço de parar de atender o cliente da loja para fazer a recarga. Fora o sistema, que não presta. Várias vezes reclamaram aos representantes, mas não tiveram retorno. A empresa lucra quase 100% e o comerciante não”, declara.

Operadoras negam recuo

A operadora Vivo informa, por meio de nota, que tem investido em pontos físicos como lojas próprias, revendas, canal porta a porta e pontos de recarga, e virtuais. “Com quase 6,6 mil pontos de venda no Amazonas, de maio até setembro deste ano, a empresa, por exemplo, aumentou em 37% o número de pontos de recarga no Amazonas”, diz o texto.

A TIM diz que a margem de lucro das vendas de recargas é negociada entre distribuidores credenciados e revendedores. A companhia informa que expande sua rede de recarga de celular no Estado, que hoje conta com mais de 3,5 mil.

“A operadora acredita que a venda de créditos é uma forma de dinamizar as vendas com o fluxo de clientes nos pequenos comércios, já que grande parte dos celulares ativos da TIM é do segmento pré-pago”, diz a operadora, em nota.

Já a operadora Claro salientou, por meio de nota, que ao longo deste ano tem registrado aumento de mais de 50% no volume de inserções de recargas no Amazonas. “A operadora ressalta que a parceria com o distribuidor gera muitos benefícios para o estabelecimento, pois contribui claramente no aumento do fluxo de clientes”, informa.

A operadora Oi diz em nota que fechou o primeiro trimestre de 2016 com um crescimento de 3% na adesão de novos pontos de vendas, comparado com o mesmo período de 2015, no Amazonas. No mesmo período, o incremento de recarga cresceu 8%. A companhia ressaltou que não comenta relações comerciais com seus parceiros de vendas.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO