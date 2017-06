Manaus vence Nacional e fica em vantagem na final do Amazonense

Jogando com a vantagem do empate, o Nacional encontrou pela frente o Manaus FC disposto a reverter o resultado. No final, o Gavião do Norte venceu por 1 a 0, com gol de Napão. O jogo foi o primeiro da decisão do Campeonato Amazonense, na noite desta terça-feira (6), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A partida de volta da decisão será neste sábado (10). Com o resultado, o Manaus joga pelo empate para ser campeão.



O Manaus entrou em campo com um grande desfalque, o atacante Hamilton, que sumiu da concentração e deixou a equipe no jogo decisivo. O primeiro lance de perigo foi do Manaus. Aos cinco minutos, bola cruzada pela direita e Binho tocou de cabeça com perigo. O Nacional deu o troco na sequência com Alexsandro chutando cruzado à esquerda do goleiro com perigo. Aos nove minutos, tiro de canto pela direita com Alexsandro e o zagueiro Victor Pereira de cabeça assustou o goleiro do Manaus.

O jogo acontece na Arena da Amazônia – fotos: Janailton Falcão

Aos 16 minutos, o Manaus teve uma boa chance de abrir o marcador. Com toque de cabeça, Binho deixa Jonas sozinho na grande área, que chuta a queima-roupa e o goleiro evita o gol.

Em certo momento da partida, as duas equipes não acertavam os passes. Aos 27 minutos, num lance pela direita a bola sobra para Paulo Roberto chutar à esquerda do goleiro.

Aos 37 minutos, o Nacional quase marcou com Mael, que chutou e o goleiro do Manaus teve que defender por duas vezes para não soltar a bola nos pés do adversário.

No segundo tempo, o panorama praticamente foi o mesmo no início. Aos 14 minutos, Negueba cobra uma falta no canto esquerdo, mas o goleiro evita o gol do Manaus. Aos 25 minutos, Tiaguinho pela direita cruzou e Binho de cabeça perdeu o gol na grande área. Mais uma chance perdida do Manaus na partida. Falta pela direita na área e o zagueiro Deurick toca de cabeça e Binho chega atrasado e perde o gol.

Aos 47 minutos, pela esquerda Negueba cruza na grande área e Napão aproveitou o rebote e marcou o gol no final da partida, 1 a 0.

Ficha técnica:

Jogo: Manaus 1×0 Nacional;

Motivo: Campeonato Amazonense – Final/Jogo de ida;

Local: Arena da Amazônia;

Horário: 20h;

Árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso;

Arbitros Assistentes: Alexsandro Lira de Alexandre e Eliane Nogueira dos Santos;

Renda: R$ 16.410,00;

Público presente: 1.639;

Manaus: Jonathan, Igor, Deurick, He-Man, Negueba, Juninho, Amaralzinho, Tiago Amazonense, Neto (Tiaguinho), Binho e Jonas (Adrianinho) (Napão). Técnico: Aderbal Lana;

Nacional: Marcelo Valverde, Vagner (Alex Junior), Victor Pereira, Jefferson Siqueira, Diego Soares, Tiago Bastos, Mael, Alexsandro, Paulo Roberto, Iuri e Hudson. Técnico: Arthur Bernardes.

Paulo Rogério

EM TEMPO