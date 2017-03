Manaus vai sediar evento de sustentabilidade urbana

Manaus vai sediar o IV Encontro dos Municípios para o Desenvolvimento Sustentável, evento que será lançado, em sua versão regional, no dia 30 de março, de 9h às 12h40, no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (ESPI), avenida Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras. É o maior evento de sustentabilidade urbana do país, voltado para prefeitos, gestores municipais e empresários e será realizado em 30 cidades brasileiras, antecedendo o encontro nacional que será realizado no final de abril.

Manaus é uma das 30 cidades que recebem o Lançamento Regional, seguindo a tendência das políticas públicas, urbanas e que visam a sustentabilidade implantadas na gestão do prefeito Arthur Neto e do vice-prefeito Marcos Rotta. Mesmo diante do cenário de crise econômica, com responsabilidade fiscal, Arthur tem adotado ações criativas e mantido o equilíbrio das contas, com uma gestão que prioriza a eficiência, diante dos grandes desafios da cidade.

O Lançamento Regional apresentará alguns temas e projetos do evento nacional, como “Apoio ao Desenvolvimento de projetos de Modernização da Administração Tributária (PMAT) com foco no g100”; “Tópicos em Parcerias Público-Privadas”; “Capacitação em Instrumentos de Transparência e Dados Fiscais”; “Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Ruas Completas”; “Qualificação da Rede Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente” e “Modernização da Gestão da Rede Pública de Educação Municipal”. As cidades de Recife, Salvador, Fortaleza, Campinas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Contagem (MG), Divinópolis (MG), João Pessoa, São Paulo e Muriaé (MG) já receberam lançamentos regionais.

Inscrições podem ser feitas pelo email emds@fnp.org.br ou pelo telefone (61) 3044-9837.

Encontro Nacional

O IV EMDS ocorrerá de 24 a 28 de abril, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, e deve receber mais de 10 mil participantes para debates em torno do tema central “Reinventar o financiamento e a governança das cidades”. A programação já pode ser conferida no site do EMDS, no endereço www.emds.fnp.org.br, ou pelo aplicativo do evento (EMDSapp) que está disponível nas lojas virtuais para IOS e Android.