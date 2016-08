Manaus vai sediar, em setembro, o 1º Salão Pan-Amazônico de Artes

Com a finalidade de promover o intercâmbio, estimular, divulgar e valorizar as artes pan-amazônicas, a Associação PanAmazônia realizará, em Manaus, no perídio de 7 a 23 de setembro, o 1º Salão Pan-Amazônico de Artes, uma exposição abrangente de obras de artistas dos estados e países que compartilham a Amazônia continental.

É a segunda vez que a PanAmazôina realiza evento dessa natureza. Em 2013, foi realizada, também em Manaus, a 1ª Mostra de Artes Pan-amazônicas, que reuniu trabalhos de artista dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, e Tocantis, além dos países vizinhos Bolívia, Equador, Colômbia e Peru.

O 1º Salão Pan-amazônico de Artes é apresentado pela Equador Petróleo e conta com o patrocínio do Café Manaus e da Rico Taxi Aéreo, e de outras empresas que estão em fase de formalização do apoio. Informações e inscrições pelo e-mail info.panamazonia@gmail.com . As inscrições vão até o dia 20 de julho de 2016.

Podem inscrever-se gratuitamente artistas brasileiros dos estados da Amazônia legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e dos demais países amazônicos (Bolívia, Colômbia, Equador, Guina, Peru, Suriname e Venezuela). O artista poderá inscrever trabalhos de sua autoria e propriedade, produzidos a partir de 2014 e que não tenham sido premiados em outros salões. Cada participante poderá apresentar até 03 (três) obras.

A coordenação geral do evento é da Associação PanAmazônia, uma organização não governamental, sediada em Manaus, com participantes em toda a Amazônia continental, que tem a missão de promover o ideal da cooperação e integração pan-amazônicas como meio para fortalecer a região em termos socioeconômicos. Entre seus objetivos, consta promover a valorização da cultura e artes regionais.