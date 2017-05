Manaus ultrapassa 50% de cobertura do público alvo da vacinação contra gripe

O Dia D de Mobilização da Vacinação contra a Gripe realizado em Manaus movimentou mais de 70 mil pessoas durante o sábado (13) em 959 postos espalhados na cidade. Com esta ação, a cidade alcançou 52,62% de cobertura do público alvo, o que significa 214.340 doses aplicadas desde o início da campanha.

Os idosos compareceram em maior número nos postos de vacinação, totalizando 73.725 (66,02%). Já as gestantes registraram a menor média de imunização, com 39,18% da população estimada, ou seja, 32.107 doses.

Para o militar em reserva, Mario Jorge Aguiar Hipólito, 73, receber a vacina é uma questão de priorizar a saúde. “Eu venho todos os anos nesse mesmo posto receber minha vacina porque preciso cuidar da minha saúde. Quem não vem está perdendo uma oportunidade preciosa”, comentou.

A meta da campanha deste ano, iniciada no dia 25 de abril, é imunizar pelo menos 366.585 pessoas, representando 90% do público alvo total de Manaus, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Até este sábado, foram 146.024 doses aplicadas, que representa 35% da meta.

“A campanha continua até o dia 26 de maio em nossas 182 salas de vacinas das unidades básicas de saúde em toda a cidade. É importante que todas as pessoas dos grupos prioritários nos procurem para ter acesso à vacinação para garantir imunidade à doença”, convocou o secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão Neto.

O calendário da campanha segue para atender, além de idosos com idade a partir de 60 anos, também povos indígenas (aldeados e assistidos pela Sesai), as crianças na faixa etária de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Também vale ressaltar que a campanha contra a influenza inclui professores das escolas públicas e privadas, importante demanda apontada por estudo epidemiológico na cidade. “É muito importante que esses profissionais, como os demais grupos, estejam imunizados e protegidos”, destacou o secretário.

Com informações da assessoria