Manaus teve quatro mortes violentas durante a noite e madrugada

Quatro homicídios foram registrados pela polícia na noite deste sábado (29) e madrugada deste domingo (30) em Manaus. Os crimes ocorreram nas Zonas Norte e Leste da cidade.

O primeiro ocorreu por volta das 19h30, no beco Cacau Pirera, bairro São José, Zona Leste, e teve como vítima o menor aprendiz Fracinaldo de Melo Amorim, 18. Segundo a polícia, ele foi morto com dois tiros na cabeça.

O jovem ainda foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lucio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Por volta das 20h, o autônomo Raylan de Souza Rios, 20, foi morto com um tiro na cabeça, na rua Iarapê, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.

De acordo a polícia, Raylan estava em via pública quando foi abordado por dois homens não identificados, que estavam em motocicleta de placa e caraterísticas não informadas. Um dos suspeitos efetuou o disparou que vitimou o rapaz.

A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas, uma vez que os moradores do bairro informaram que Raylan tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Também na Zona Norte, o ajudante de pedreiro Marciano Nunes de Almeida, 19, foi morto na madrugada deste domingo (30), com golpes de gargalo de garrafa e terçado, na rua 9, parque residencial Eduardo Braga, bairro Cidade Nova.

Conforme a polícia, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas, na companhia de outras pessoas, quando houve um desentendimento entre eles. Durante a briga, os suspeitos desferiam golpes de gargalo de garrafa e terçadadas no ajudante de pedreiro.

Na Zona Leste, também na madrugada desde domingo o industriário Almir Medeiros de Souza Filho, 24, foi morto com um tiro nas costas, na rua Doutor Nery, bairro Zumbi 1, Zona Leste.

Segundo a polícia, Almir estava caminhando em via pública, quando um carro de cor escura, placa não identificada, se aproximou do rapaz e um dos ocupantes atirou contra a vítima.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exames de necropsia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará os crimes.

No município do Careiro da Várzea, (a 25 quilômetros de capital), por volta das 3h de hoje, populares encontraram um esqueleto humano, no lago do Marimba, comunidade Nossa Senhora da Conceição, Zona Rural do município.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO

Colaborou Thaís Gama