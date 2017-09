Manaus terá um stand montado no Rock In Rio

Simulação do espaço destinado ao Amazonas para realizar a exposição durante o Rock In Rio – Divulgação

No mês de setembro, Manaus estará em um dos maiores festivais de música do mundo, o Rock In Rio (RIR), que acontece de 15 a 24 de setembro no Rio de Janeiro. Integrando o Projeto Amazônia Live, do RIR, que pretende plantar 3 milhões de árvores na Floresta Amazônica, o destino Manaus será apresentado ao público em um stand montado no “Rock District” e estará aberto à visitação durante todos os dias do festival.

Palco Rock District

Manaus também ganhará espaço no palco do “Rock District”. No dia 21 de setembro, às 16h, se apresenta no evento, a banda amazonense Tudo Pelos Ares. Disputando com outras 17 bandas locais, a seleção Pop Rock Manaus, promovida pela Prefeitura de Manaus, a banda foi a vencedora e ganhou um show na cidade do Rock.

Com 20 anos de estrada, a Tudo pelos Ares é formada por Eduardo Molotievscki (voca e guitarra), Marcelo Lima (voca e contra-baixo), Marcelo Neves (vocal e guitarra) e Rubem Junior (vocal e bateria) e levará ao “Rock District” seu classic rock crítico e irreverente. O mesmo palco que receberá artistas como Dinho Ouro Preto, Rogério Flausino e Wilson Sideral, durante os sete dias de programação.

Projeto Amazônia Live ganha espaço gratuito no evento – Divulgação

O prefeito de Manaus, Arthur Vírgilio Neto, destaca que a prefeitura é a única do país a ter um espaço dentro da Cidade do Rock, por onde passarão, por dia, uma média de 100 mil pessoas.

“Esse é um espaço especial que conseguimos de forma gratuita com os organizadores do Rock in Rio. Roberto Medina, criador do festival, entende a importância do papel que Manaus desenvolve por ser uma metrópole dentro da maior floresta tropical do mundo, em sintonia com os valores de preservação que norteiam esta edição do Rock in Rio”, afirmou.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, responsável pela operação do stand, ressaltou a oportunidade em promover Manaus como destino turístico em um espaço disputado por grandes anunciantes.

“Estamos responsáveis pela operação do stand, a partir do espaço aberto pela organização do Rock in Rio. Vamos apresentar uma experiência sensorial de Manaus, com elementos naturais e também a representação da nossa heterogeneidade, a mistura de culturas que hoje representa a capital do Norte do País”, afirmou.

